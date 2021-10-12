Погода в Україні на Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, переважно буде сухою, без опадів. Однак ночі у четвер будуть стабільно холодними.

Такий прогноз погоди на Покрову озвучила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптика, 14 жовтня практично на всій території України будуть відсутні істотні опади, прийде потепління. А от у суботу, 16 жовтня, можливі місцями помірні дощі.

Ба більше, як пояснює Птуха, наприкінці тижня та на вихідні буде більше сонячних прояснень, адже до України прийде черговий антициклон. Він не досить активний, але внесе свої корективи у погоду.

Водночас деякі області може зачепити дещо інший циклон, який принесе дощі.

– Південно-західні області, Одещину може зачепити інший циклон. Там у суботу можливі невеличкі опади, – пояснює синоптик.

Як зазначає Птуха, цей період потепління навряд чи можна назвати бабиним літом, але погода на свято потішить сонцем.

Однак хоч погода буде більш спокійною та сонячною, але температура фактично буде такою самою, як минулого тижня – ночі будуть холодні, іноді буде близько 0 градусів, а вдень +12…+14.

Водночас погода у Карпатах цього тижня буде значно холоднішою. Стовпчики термометрів і вночі, і вдень підніматимуться лише до -2…+5 градусів.

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У вівторок, середу та частково четвер у цьому регіоні буде похмуро, можливий дощ із мокрим снігом.

Але з четверга, 14 жовтня, у Карпатах також буде переважно без опадів та сонячно. На вихідні погода налагоджуватиметься.

Відзначимо, що погода цього тижня буде дещо непередбачуваною та мінливою. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +9 – +14, вночі похолодає до 0.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 11 до 15 жовтня дивіться у нашому матеріалі.