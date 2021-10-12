Світове зростання цін на газ, яке спостерігається на глобальних ринках, на цьогорічних тарифах для українців майже не позначиться.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. Він зазначив, що багато в чому реальний вплив здорожчання газу залежатиме від його вартості наступного року, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

– Мабуть, усіх цікавить підвищення цін на газ, яке відбувається зараз на глобальних ринках, попри певну корекцію впродовж останнього тижня. На нашу думку, на цьогорічних тарифах це майже не позначиться, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств. Якщо говорити про наступний рік, то, звичайно, ми бачимо певні проінфляційні ризики, – пояснив він.

Наприкінці вересня ціна на газ у Європі встановила новий рекорд і вперше перевищила $1 000 за тисячу кубометрів. А вже напочатку жовтня ф’ючерси на газ показали позначку в $1 277 за тисячу кубометрів.

Причиною здорожчання газу називають обмеження постачання блакитного палива російським Газпромом у надії сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Але міністр енергетики України Герман Галущенко вже запевнив, що вартість газу для побутових споживачів залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону. Він зазначив, що станом на сьогодні у газових сховищах є 18,8 млрд куб. м газу.