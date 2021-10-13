Підписання угоди Про єдиний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом ми чекали довгих вісім років. Це авіаційний безвіз з країнами ЄС.

Відтепер європейські авіакомпанії зможуть без жодних обмежень, які могли бути до цього, літати в Україну, у будь-які аеропорти. Так само й для наших авіаперевізників вмикається зелене світло на усіх європейських напрямках.

Урядовці вже озвучили очевидні переваги для пасажирів: квитки мають стати дешевшими, бо на популярних напрямках літатиме більше авіакомпаній, і кожна змагатиметься за пасажира ціною.

З України відкриватимуться нові напрямки до країн, в які досі ми не літали. А права українських пасажирів тепер будуть захищені так, як і в європейців – у нас тепер буде спільне авіаційне законодавство. Чи дійсно це так? Переваги спільного неба із Європою Факти ICTV проаналізували разом з експертами авіаційного ринку.

Квитки в Європу здешевшають, але лише на 15% напрямків

Фахівці авіаринку пояснюють: і до підписання угоди у більш як 80% напрямків з України авіакомпанії літали без обмежень. Тобто, якщо авіаперевізник бачив попит – міг організувати будь-яку кількість додаткових рейсів. І лише у деяких країнах були встановлені квоти на кількість перевізників та щотижневих рейсів з України.

Такі обмеження у нас діяли, наприклад, із Францією, Чехією, Німеччиною, Нідерландами. Завдяки угоді про відкрите небо тепер польоти туди ніхто не буде регулювати.

Ці напрямки досить популярні. Тож, очевидно, що багато авіакомпаній захочуть виконувати рейси туди. І що більше буде охочих авіаперевізників, тим більш ймовірно, що квитки стануть дешевшими, наголошує експерт ринку цивільної авіації Богдан Долінце.

– Напрямки, на яких працюють більше ніж три компанії, там, як правило, встановлюються найнижчі ціни. Проблема була з 15% напрямків: між Україною і Францією, Нідерландами, Німеччиною, Чехією були обмеження. Тепер ці обмеження зняті. Компанії можуть вийти на ці напрямки, буде більша конкуренція, будуть нижчі ціни. На всіх інших напрямках економічних підстав, щоб щось змінилося, немає, – констатує авіаексперт.

Наскільки ж дешевшими можуть стати квитки на досі зарегульовані напрямки, однозначно сказати складно. Богдан Долінце прогнозує, що компанії можуть опустити ціну на квитки на 20-30%.

Тобто, якщо нині до Парижа з Києва можна полетіти прямим рейсом за 5-7 тис. грн в один бік, то згодом, коли на цьому напрямку з’явиться більше авіаперевізників, ціна може знизитися до 4-5,5 тис. грн. Втім, це лише приблизні цифри.

Але де ж квитки по €8-10, як між країнами Європи? Фахівці попереджають: на дуже дешеві авіаперевезення українцям розраховувати не варто.

По-перше, лоукостери Ryanair та Wizz Air, які вже зайшли в Україну, і так збили ціну. Деякі компанії продавали квитки навіть нижче собівартості, працювали собі у збиток, аби втримати пасажирів.

Крім того, авіаперевізники зазнають шалених збитків від пандемії. І зараз, коли кордони відкриті, вони хочуть заробити грошей, аби хоч якось реабілітуватися.

Лоукостером з Києва до Львова. Чи літатимуть європейські авіалінії всередині України

До підписання угоди іноземні авіаперевізники не мали права літати на внутрішніх рейсах Україною. Тепер вони можуть це робити. Але питання, чи будуть?

Експерти з цивільних авіаперевезень пояснюють, що європейським компаніям невигідно літати Україною із декількох причин. Перша – це дуже високий ПДВ на внутрішні перельоти. У нас він сягає 20%. ПДВ компанії мають закласти у вартість квитка, відповідно, вони вже будуть дорожчими, ніж у Європі. І ще питання: чи літатимуть українці так часто, як європейці?

– У європейських країнах ПДВ на внутрішні перельоти – пільговий, 5-7%. А в деяких країнах взагалі нульова ставка. Тому навряд чи лоукостерам буде вигідно літати всередині країни. Хіба що з міркувань маркетингу, – зауважує Богдан Долінце.

Якщо лоукостери і захочуть здійснювати внутрішні рейси в Україні, то, вірогідно, між великими містами. Не заради прибутку, а задля реклами.

– Деякі напрямки, де компаніям буде цікаво заробити, це, наприклад, Львів – Київ, Київ – Одеса. Там є потенціал, щоб якісь європейські лоукостери зайшли літати. На внутрішні рейси менший попит, платоспроможність українців низька. Конкурувати з вартістю квитків Укрзалізниці, Інтерсіті практично неможливо, на жаль, – додає Долінце.

До європейської моделі, коли авіаперевезення дешевші, ніж залізничні, ми точно не дійдемо. Крім того, проблема і з нашими аеропортами.

Нині в Україні популярні літаки Аirbus та Вoeing можуть приймати без обмежень тільки п’ять летовищ: Київ-Бориспіль, Харків, Львів, Одеса та Запоріжжя. Решту потрібно модернізувати.

Лише цьогоріч в Україні ввели в експлуатацію нову злітно-посадкову смугу в Одесі, почали реконструювати аеродроми у Вінниці, Рівному та Херсоні. Невдовзі мають почати відновлення аеропортів у Дніпрі, Житомирі, Полтаві, Чернівцях.

Тож, попри гучні заяви міжнародних авіакомпаній про негайне розширення на українському ринку, це не відбудеться так швидко, наголошує Євген Трескунов, засновник-партнер консалтингової компанії Авіаплан.

– Ryanair, а за ним і Wizzair вже оголосили про плани базувати десятки літаків в Україні. І навіть про низку внутрішніх маршрутів. У нас лише п’ять міст мають аеропорти, які можуть Airbus та Boeing приймати без обмежень. Тож це максимум 10 маршрутів у межах України. Вони можуть оголошувати про 12 аеропортів лише як певну перспективу, опісля модернізації аеродромів. Треба відрізняти піар-війну Ryanair та Wizz Air за український ринок і найближчі реалії, – підсумовує Євген Трескунов.

Які напрямки можуть відкритися для України

Наразі в Україну літають майже всі популярні авіакомпанії. Отже, нових гравців на ринку очікувати не варто. Натомість гіганти, які вже працюють у нас, будуть розширювати географію польотів та збільшувати кількість рейсів.

– Можуть з’явитися напрямки, цікаві для українців – це дальня Європа, більше Західна Європа, з північчю Європи, класично дорогий напрямок. Балканські країни будуть більше до нас літати. Все залежить від промоції України в Європі, – прогнозує експерт з авіації Кирило Новіков.

Кардинально нових рейсів не буде, наголошують експерти, адже перевізники вже літають на всіх економічно вигідних для них маршрутах.

– Із 27 країн мінімум з 11 Україна вже де-факто має відкрите небо. Тобто сказати, що зараз щось нове відбулося і щось зміниться, я не думаю. Тут, скоріше, це як піар-можливість для окремих компаній, які й планували виходити на український ринок. Поки Україна на слуху, скочити у цей вагон, оголосити якісь плани щодо маршрутів, які насправді вони і так би запустили, – аналізує відкриття вільного неба Євген Трескунов.

Як авіабезвіз вплине на українські авіакомпанії

Вітчизняні авіакомпанії МАУ та Sky UP, до яких Факти ICTV звернулися за коментарем, угоду про відкрите небо коментують досить стримано.

– Слід відзначити, що для українських компаній на сьогодні немає проблем із отриманням дозволів на польоти у європейські країни. Щоб обговорювати переваги, які надасть договір про відкрите небо, необхідно ознайомитися із текстом угоди. Досі чіткого розуміння можливості здійснення авіакомпаніями України перельотів усередині Євросоюзу так і немає, – нагадують у Міжнародних авіалініях України.

Схожу відповідь Фактам ICTV надала і прес-служба Sky UP. Фахівці авіагалузі визнають: якщо на ринок зайде більше авіаперевізників, справді, вітчизняним компаніям, можливо, доведеться переглянути свої бізнес-моделі. Щодо відкриття європейського ринку для українських авіаперевізників прогнози експертів стримані, але оптимістичні.

– У 2014 році у МАУ був позитивний досвід з пасажирами в ЄС. Незважаючи на кризу у нашій державі, вони змогли на ринкових умовах виконувати програми польотів із Нідерландів, Італії, та декілька тижнів – із Франції. Відгуки пасажирів були дуже схвальними. Зокрема, голландці приємно дивувалися і казали: це український КЛМ, – нагадує Трескунов.

Велику роль для відкритого неба з ЄС відіграє й ковідна ситуація. У деяких європейських країнах вакциновані 80% населення. В Україні ж ми тільки досягли 18%. Якщо ми перейдемо у червону зону, а люди не будуть вакцинуватися, тільки-но відкрите небо з ЄС на якийсь час знову закриється для нас.

Фото: Міжнародний аеропорт Бориспіль