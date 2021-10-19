Зеленский рассказал, как проходит в Украине антикоррупционная реформа

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Свободе слова на телеканале ICTV рассказал, что есть определенные торможения в антикоррупционной реформе. В то же время он выразил надежду, что в этом году Украина таки получит прокурора САП.

— Я считаю, что она идет (антикоррупционная реформа. — Ред.). Есть вызовы, торможения некоторые, но, тем не менее, сегодня, при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады, мы ускорим голосование второго чтения закона о НАБУ. Это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе, если депутаты не подведут. Верю в них, это важно, — отметил глава государства.

В то же время Зеленский признался, что был удивлен, что комиссия по отбору нового руководителя САП не может прийти к окончательному результату.

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— Я был удивлен, что комиссия не может собраться до окончательного результата, к окончательному этапу конкурса. Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие даже дни эта комиссия соберется. И также у нас будет завершен конкурс в этом году, и мы наконец получим прокурора САП, — добавил президент.

Недавно послы G7 раскритиковали ход судебной реформы в Украине. В частности, они выразили обеспокоенность и разочарование из-за графика работы конкурса Совета судей.

По мнению дипломатов, предложенный Советом судей график не отражает важности и неотложности судебной реформы.