Зеленський розповів, як проходить в Україні антикорупційна реформа

Президент України Володимир Зеленський у ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV розповів, що є певні загальмування у антикорупційній реформі. Водночас він висловив сподівання, що у цьому році Україна таки отримає прокурора САП.

– Я вважаю, що вона йде (антикорупційна реформа. – Ред.). Є виклики, є загальмування деякі, але, тим не менш, сьогодні, при деяких змінах у керівництві Верховної Ради, ми пришвидшимо голосування другого читання закону про НАБУ. Це буде точно. Впевнений, що ми проголосуємо за цей закон наступного тижня, якщо депутати не підведуть. Вірю у них, це важливо, – зауважив глава держави.

Водночас Зеленський зізнався, що був здивований, що комісія з відбору нового керівника САП не може дійти до остаточного результату.

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– Я був здивований, що комісія не може зібратися до остаточного результату, до остаточного етапу конкурсу. Ми трішки попрацювали. Я думаю, що найближчими навіть днями ця комісія збереться. І також у нас буде завершено конкурс у цьому році, і ми нарешті отримаємо прокурора САП, – додав президент.

Нещодавно посли G7 розкритикували перебіг судової реформи в Україні. Зокрема, вони висловили занепокоєння та розчарування через графік роботи конкурсу Ради суддів.

На думку дипломатів, запропонований Радою суддів графік не відображає важливості та невідкладності судової реформи.