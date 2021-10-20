Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума с Саудовской Аравией о так называемом дипломатическом безвизе: взаимной отмене краткосрочных виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина, меморандум разработало Министерство иностранных дел Украины.

На сегодняшний день между Украиной и Саудовской Аравией действует асимметричный режим путешествий. Так, украинцам для поездок в эту страну нужно оформлять визы. В то же время граждане Саудовской Аравии имеют право въезжать и находиться в Украине без виз сроком до 90 дней (в течение 180 дней).

В случае подписания меморандума будет установлен симметричный режим поездок украинцев, которые пользуются дипломатическими и служебными паспортами, и граждан Саудовской Аравии с такими же паспортами. То есть речь идет о взаимной отмене краткосрочных виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Меморандум предусматривает возможность осуществлять безвизовые поездки сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Недавно Кабинет министров Украины согласовал проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Республикой Маврикий.

Кроме того, украинское правительство подписало соглашение о безвизе с карибской страной Сент-Винсент и Гренадины.

А в июле было подписано соглашение с Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Документ предусматривает введение взаимного безвизового режима поездок для граждан Украины и Перу. Он будет действовать до 90 дней в течение 180 дней.