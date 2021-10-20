Кабінет міністрів України схвалив проект меморандуму із Саудівською Аравією про так званий дипломатичний безвіз: взаємне скасування короткострокових віз для власників дипломатичних, спеціальних і службових паспортів.

Згідно із пояснювальною запискою до проекту розпорядження Кабміну, меморандум розробило Міністерство закордонних справ України.

Станом на сьогодні між Україною та Саудівською Аравією діє асиметричний режим подорожей. Так, українцям для поїздок до цієї країни потрібно оформлювати візи. Водночас громадяни Саудівської Аравії мають право в’їжджати та перебувати в Україні без віз терміном до 90 днів (протягом 180 днів).

У разі підписання меморандуму буде встановлено симетричний режим поїздок українців, які користуються дипломатичними та службовими паспортами, та громадян Саудівської Аравії із такими ж паспортами. Тобто йдеться про взаємне скасування короткострокових віз для власників дипломатичних, спеціальних і службових паспортів.

Меморандум передбачає можливість здійснювати безвізові поїздки терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Нещодавно Кабінет міністрів України погодив проект угоди про взаємне скасування візових вимог з Республікою Маврикій.

Крім того, український уряд підписав угоду про безвіз з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадини.

А в липні було підписано угоду з Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування. Документ передбачає запровадження взаємного безвізового режиму поїздок для громадян України та Перу. Він діятиме до 90 днів протягом 180 днів.