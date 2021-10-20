Україна готова до різних сценаріїв: Шмигаль про газову кризу в Європі

Європу охопила газова криза після того, як Росія зупинила прокачування газу через українську газотранспортну систему.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, запевнивши, що Україна у цій ситуації готова до різних сценаріїв.

– За інформацією Нафтогазу, у сховища закачано близько 19 млрд куб. м газу, чого повністю достатньо, щоб пройти опалювальний сезон. Ми готові до різних сценаріїв, адже розуміємо, що Європу охопила газова криза, яка безпосередньо пов’язана із газовим шантажем із боку Росії, – заявив він.

Денис Шмигаль додав, що Україна повністю готова до опалювального сезону, тому вся країна взимку буде з теплом.

Напередодні глава правління компанії Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Україна готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

Він нагадав, що наразі російський Газпром відмовляється продавати газ європейським компаніям на кордоні Україна – РФ, фактично блокуючи доступ до транзиту в Європу через нашу газотранспорту систему.

Тому європейські компанії повинні мати можливість купувати блакитне паливо на російсько-українському кордоні. Тоді вони самостійно зможуть бронювати потужності української ГТС і знизити ризики припинення транзиту газу через Україну.