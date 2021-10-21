В Золотоноше по программе Зеленского за три месяца достроили современный инклюзивный бассейн

Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская осмотрели новый крытый бассейн в Золотоноше, который был возведен в городе в рамках программы президента Большая стройка, сообщает сайт главы государства.

Бассейн в гимназии им. С. Скляренко оборудовали подъемно-спусковой системой для лиц с инвалидностью. Расширили дверные проемы, туалетные комнаты, душевые и раздевалки, учитывая потребности людей, которые передвигаются на колесных креслах. В коридорах есть навигация с тактильной плиткой.

По словам заместителя руководителя ОП, координатора программы Большая стройка Кирилла Тимошенко, строительство единственного бассейна в городе заморозили еще пять лет назад. В этом году его включили в программу Большая стройка и достроили всего за три месяца.

Рядом с бассейном также разместили первую в городе полностью инклюзивную детскую площадку. Здесь могут отдыхать и играть дети разного возраста и с разным состоянием здоровья, в частности с физическими и ментальными нарушениями.

По словам Владимира Зеленского, после сооружения бассейна в рамках программы планируют начать реконструкцию здания гимназии имени С. Скляренко.

— Хотелось бы, чтобы это был большой центр — не только бассейн. Здесь будет спортивная площадка для детей и школа, — отметил глава государства.

Всего в этом году в Черкасской области планируют построить 17 объектов социальной инфраструктуры в рамках программы президента Большая стройка.

Владимир Зеленский также рассказал, что в следующем году в рамках программы в области начнут строительство многофункционального спортивного комплекса в Умани, нескольких бассейнов и ледовой арены в Черкассах. Всего на 2022-й в Черкасской области запланировано возведение 33 объектов.

— Считаю, что в Черкассах есть все: люди, уникальные места, история. Нужно просто все это привести в нормальный качественный вид, — заявил он.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.