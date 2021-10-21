У Золотоноші за програмою Зеленського за три місяці добудували сучасний інклюзивний басейн

Під час робочої поїздки на Черкащину президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська оглянули новий критий басейн у Золотоноші, який був зведений у місті у рамках програми президента Велике будівництво, повідомляє сайт глави держави.

Басейн у гімназії ім. С. Скляренка обладнали підйомно-спусковою системою для осіб з інвалідністю. Розширили дверні отвори, туалетні кімнати, душові та роздягальні, враховуючи потреби людей, які пересуваються на колісних кріслах. У коридорах є навігація з тактильними кахлями.

За словами заступника голови ОП, координатора програми Велике будівництво Кирила Тимошенка, будівництво єдиного басейну у місті заморозили ще п’ять років тому. Цього року його внесли до програми Велике будівництво і добудували усього за три місяці.

Поряд з басейном також розташували перший у місті повністю інклюзивний дитячий майданчик. Тут можуть відпочивати та гратися діти різного віку та з різним станом здоров’я, зокрема з фізичними та ментальними порушеннями.

За словами Володимира Зеленського, після спорудження басейну в рамках програми планують розпочати реконструкцію будівлі гімназії імені С. Скляренка.

– Хотілося б, щоб це був великий центр – не тільки басейн. Тут буде спортивний майданчик для дітей і школа, – зазначив глава держави.

Загалом цьогоріч на Черкащині планують побудувати 17 об’єктів соціальної інфраструктури в рамках програми президента Велике будівництво.

Володимир Зеленський також розповів, що наступного року в межах програми в області розпочнуть зведення багатофункціонального спортивного комплексу в Умані, кількох басейнів та льодової арени в Черкасах. Загалом на 2022-й у Черкаській області заплановано зведення 33 об’єктів.

– Вважаю, що в Черкасах є все: люди, унікальні місця, історія. Потрібно просто все це привести до нормального якісного вигляду, – заявив він.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об’єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.