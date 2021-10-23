У Львові чоловік "замінував" головний вокзал та лікарню

У Львові правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який “замінував” головний залізничний вокзал та лікарню. Йому може загрожувати до шести років тюремного ув’язнення.

Після повідомлення про “замінування” евакуювали 75 людей (працівників вокзалу і пасажирів), а також 150 осіб (медичних працівників та пацієнтів) з приміщень лікарні.

Поліцейські обстежили вокзал (зали очікування, камери зберігання, готель, приміщення для персоналу, технічні приміщення, прилеглу територію) та лікарню (всі приміщення, територію медичного закладу), однак жодних підозрілих предметів чи речовин не знайшли.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який надав неправдиві дані про замінування, та затримали 34-річного жителя Черкаської області на вокзалі.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Зловмиснику може загрожувати щонайбільше позбавлення волі терміном до шести років. Досудове слідство триває.