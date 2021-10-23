Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Львові чоловік “замінував” вокзал та лікарню: йому загрожує до шести років в’язниці

У Львові чоловік “замінував” вокзал та лікарню: йому загрожує до шести років в’язниці

У Львові правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який “замінував” головний залізничний вокзал та лікарню. Йому може загрожувати до шести років тюремного ув’язнення.

Після повідомлення про “замінування” евакуювали 75 людей (працівників вокзалу і пасажирів), а також 150 осіб (медичних працівників та пацієнтів) з приміщень лікарні.

У Львові чоловік "замінував" головний вокзал та лікарню

Поліцейські обстежили вокзал (зали очікування, камери зберігання, готель, приміщення для персоналу, технічні приміщення, прилеглу територію) та лікарню (всі приміщення, територію медичного закладу), однак жодних підозрілих предметів чи речовин не знайшли.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який надав неправдиві дані про замінування, та затримали 34-річного жителя Черкаської області на вокзалі.

У Львові чоловік "замінував" головний вокзал та лікарню

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Покарання за фальшиве мінування

Зловмиснику може загрожувати щонайбільше позбавлення волі терміном до шести років. Досудове слідство триває.

Читайте
У Києві "замінували" будівлю Печерського суду

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка