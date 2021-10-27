Индексация пенсии в 2021 году в Украине

Украинских пенсионеров ждут еще две индексации: в октябре и декабре этого года. Факты ICTV расскажут, кто и сколько получит, а также чего ждать военнослужащим.

Что такое индексация пенсии?

Индексация пенсии — перерасчет социальных выплат.

Это происходит потому, что увеличивается средняя заработная плата и потребительские цены в стране.

Такая процедура проходит автоматически, то есть пенсионерам не нужно ничего делать для этого.

Как рассчитывается индексация?

Каждый год показатель индексации меняется.

Для его расчета используют формулу: 50% от уровня роста потребительских цен в прошлом году + 50% от увеличения средней заработной платы за 3 года по сравнению с прошлым годом.

В 2021 году показатель индексации составляет 11%. Однако это вовсе не означает, что всем поднимут пенсию на 11%.

Увеличение пенсионных выплат также зависит от страхового стажа и среднемесячного заработка, а эти данные разные у каждого человека.

Это означает, что чем больше стаж и заработная плата (которую учли при оформлении пенсии), тем больший рост выплат надо ждать.

Когда и кому поднимут пенсию в 2021 году?

В декабре в Украине состоится повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, поэтому пенсия также возрастет.

Сейчас минимальная пенсия составляет 1 854 грн. В декабре она вырастет до 1 934 грн.

Соответственно увеличится и максимальная пенсия — с 18 540 грн до 19 340 грн (10 прожиточных минимумов).

С 1 декабря пенсионерам старше 65 лет повысят выплаты с 2 400 грн до 2 600 грн.

Однако это коснется только тех, у кого есть достаточный страховой стаж: минимум 35 лет для мужчин и 30 — для женщин.

Уже начиная с октября, людям в возрасте 75-80 лет ежемесячно начнут платить больше на 400 грн, а по достижении 80-ти эта сумма возрастет до 500 грн.

Но размер пенсии вместе с надбавкой не должен превышать 10 340,35 грн.

Если после этих доплат пенсия останется все равно ниже 2 500 грн, то государство будет начислять надбавку, чтобы достичь этой суммы.

Например, если пенсионеру 75 лет, и его пенсия сейчас составляет 1 854 грн, то в декабре он получит надбавку 400 грн.

В общем сумма составит 2 254 грн. Тогда ему увеличат пенсию до 2 500 грн, то есть еще на 246 грн.

Такой вид доплат смогут получить все пенсионеры независимо от вида пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), кто имеет стаж 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно.

Напомним, что повышение пенсий также проводилось в марте и июле этого года.

Индексация пенсий военных, госслужащих и ученых

В сентябре этого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об индексации пенсий для всех без исключения категорий людей на одинаковых условиях. Сейчас он готовится ко второму чтению.

Перечисление пенсионных выплат будет проходить один раз в год — 1 марта.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2022 года.

То есть следующую индексацию пенсий для военных, госслужащих и ученых в Украине проведут 1 марта 2022 года на общем уровне.

Напомним, что последний раз повышение пенсий для военнослужащих было в 2018 году, а для госслужащих и ученых — в 2008-м.

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