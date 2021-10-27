Индексация пенсии в 2021 году в Украине

Украинских пенсионеров ждут еще две индексации: в октябре и декабре этого года. Факты ICTV расскажут, кто и сколько получит, а также чего ждать военнослужащим.
Что такое индексация пенсии?
Индексация пенсии — перерасчет социальных выплат.
Это происходит потому, что увеличивается средняя заработная плата и потребительские цены в стране.
Такая процедура проходит автоматически, то есть пенсионерам не нужно ничего делать для этого.
Как рассчитывается индексация?
Каждый год показатель индексации меняется.
Для его расчета используют формулу: 50% от уровня роста потребительских цен в прошлом году + 50% от увеличения средней заработной платы за 3 года по сравнению с прошлым годом.
В 2021 году показатель индексации составляет 11%. Однако это вовсе не означает, что всем поднимут пенсию на 11%.
Увеличение пенсионных выплат также зависит от страхового стажа и среднемесячного заработка, а эти данные разные у каждого человека.
Это означает, что чем больше стаж и заработная плата (которую учли при оформлении пенсии), тем больший рост выплат надо ждать.
Когда и кому поднимут пенсию в 2021 году?
В декабре в Украине состоится повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, поэтому пенсия также возрастет.
Сейчас минимальная пенсия составляет 1 854 грн. В декабре она вырастет до 1 934 грн.
Соответственно увеличится и максимальная пенсия — с 18 540 грн до 19 340 грн (10 прожиточных минимумов).
С 1 декабря пенсионерам старше 65 лет повысят выплаты с 2 400 грн до 2 600 грн.
Однако это коснется только тех, у кого есть достаточный страховой стаж: минимум 35 лет для мужчин и 30 — для женщин.
Уже начиная с октября, людям в возрасте 75-80 лет ежемесячно начнут платить больше на 400 грн, а по достижении 80-ти эта сумма возрастет до 500 грн.
Но размер пенсии вместе с надбавкой не должен превышать 10 340,35 грн.
Если после этих доплат пенсия останется все равно ниже 2 500 грн, то государство будет начислять надбавку, чтобы достичь этой суммы.
Например, если пенсионеру 75 лет, и его пенсия сейчас составляет 1 854 грн, то в декабре он получит надбавку 400 грн.
В общем сумма составит 2 254 грн. Тогда ему увеличат пенсию до 2 500 грн, то есть еще на 246 грн.
Такой вид доплат смогут получить все пенсионеры независимо от вида пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), кто имеет стаж 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно.
Напомним, что повышение пенсий также проводилось в марте и июле этого года.
Индексация пенсий военных, госслужащих и ученых
В сентябре этого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об индексации пенсий для всех без исключения категорий людей на одинаковых условиях. Сейчас он готовится ко второму чтению.
Перечисление пенсионных выплат будет проходить один раз в год — 1 марта.
Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2022 года.
То есть следующую индексацию пенсий для военных, госслужащих и ученых в Украине проведут 1 марта 2022 года на общем уровне.
Напомним, что последний раз повышение пенсий для военнослужащих было в 2018 году, а для госслужащих и ученых — в 2008-м.
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