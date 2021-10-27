Індексація пенсії в 2021 році в Україні

Українських пенсіонерів чекають ще дві індексації: у жовтні та грудні цього року. Факти ICTV розкажуть, хто і скільки отримає, а також чого чекати військовослужбовцям.

Що таке індексація пенсії?

Індексація пенсії — перерахунок соціальних виплат.

Це відбувається тому, що збільшується середня заробітна плата та споживчі ціни в країні.

Така процедура проходить автоматично, тобто пенсіонерам не потрібно нічого робити для цього.

Як розраховується індексація?

Кожного року показник індексації змінюється.

Для його розрахунку використовують формулу: 50% від рівня зростання споживчих цін минулого року + 50% від збільшення середньої заробітної плати за 3 роки в порівнянні з минулим роком.

У 2021 році показник індексації становить 11%. Проте це зовсім не означає, що всім піднімуть пенсію на 11%.

Збільшення пенсійних виплат також залежить від страхового стажу та середньомісячного заробітку, а ці дані різні в кожної людини.

Це означає, що чим більші стаж та заробітна плата (яку врахували під час оформлення пенсії), тим більше зростання виплат треба чекати.

Коли й кому піднімуть пенсію в 2021 році?

У грудні в Україні відбудеться підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, тому пенсія також зросте.

Наразі мінімальна пенсія становить 1 854 грн. У грудні вона виросте до 1 934 грн.

Відповідно збільшиться і максимальна пенсія — з 18 540 грн до 19 340 грн (10 прожиткових мінімумів).

З 1 грудня пенсіонерам віком від 65 років підвищать виплати з 2 400 грн до 2 600 грн. Проте це стосуватиметься лише тих, у кого є достатній страховий стаж: мінімум 35 років для чоловіків і 30 — для жінок.

Вже починаючи з жовтня, людям віком 75-80 років щомісячно платитимуть більше на 400 грн, а після досягнення 80-ти ця сума зросте до 500 грн.

Але розмір пенсії разом з надбавкою не має перевищувати 10 340,35 грн.

Якщо ж після цих доплат пенсія залишиться все одно нижчою за 2 500 грн, то держава нараховуватиме надбавку, щоб досягти цієї суми.

Наприклад, якщо пенсіонеру 75 років, і його пенсія зараз становить 1 854 грн, то в грудні він отримає надбавку 400 грн.

Загалом вийде 2 254 грн. Тоді йому збільшать пенсію до 2 500 грн, тобто ще на 246 грн.

Такий вид доплат зможуть отримати всі пенсіонери незалежно від виду пенсії (за віком, у зв’язку з інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника), хто має стаж 20 і 25 років для жінок та чоловіків відповідно.

Нагадаємо, що підвищення пенсій також проводилося в березні та липні цього року.

Індексація пенсій військових, держслужбовців та науковців

У вересні цього року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про індексацію пенсій для всіх без винятку категорій людей на однакових умовах. Зараз він готується до другого читання.

Перерахування пенсійних виплат буде один раз на рік — 1 березня.

Якщо закон буде ухвалено, то він набере чинності з 1 січня 2022 року.

Тобто наступну індексацію пенсій для військових, держслужбовців та науковців в Україні проведуть 1 березня 2022 року на загальному рівні.

Нагадаємо, що востаннє підвищення пенсій для військовослужбовців було у 2018 році, а для держслужбовців та науковців — у 2008-му.

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