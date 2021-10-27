Для скасування карантинних обмежень в Україні необхідно, щоб 70% населення було вакцинованим від коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки на Донеччину.

– Держава витратила мільярди гривень з державного бюджету на те, щоб доставити вакцини в Україну. 70% вакцинованого населення означає, що пандемію буде поборено і ми зможемо знімати обмеження в країні, – пояснив він.

Він додав, що прикладом є місто Моршин, де станом на зараз провакциновано 75% населення. За словами Дениса Шмигаля, так повинно бути по всій країні, щоб не було локдаунів.

Денис Шмигаль зауважив, що на тиждень щонайменше 1,5 млн українців повинні вакцинуватись, щоб до кінця року щепити більшість дорослого населення.

Водночас прем’єр-міністр повідомив, що економіка України тільки набирає обертів, а локдаун дуже негативно впливає на зростання ВВП. Тому, за словами Дениса Шмигаля, введення жорсткого карантину не планується.

Станом на 27 жовтня до червоної зони карантину входять вісім областей України – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська.

Із 30 жовтня у цей список потраплять ще сім областей, а саме Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.