Красная зона карантина предусматривает очный режим обучения в школах только при условии, что весь персонал полностью вакцинирован от коронавируса. Это ограничение не касается 1-4 классов и детсадов. Сейчас восемь областей Украины – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская – находятся в красной зоне.

Факты ICTV выяснили, как работают школы в красных регионах, где дети ушли на каникулы или перешли на дистанционку.

По данным Минобразования, по состоянию на 25 октября на каникулах находятся 8 тыс. школ по всей Украине. А показатель вакцинации работников учреждений общего среднего образования хотя бы одной дозой составил 88,2%.

В попавших в красную зону регионах на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, где нет 100-процентной вакцинации работников. Таких в Одесской области – 149, в Донецкой – 93, в Запорожской – 47.

Продолжительность каникул и форма обучения в школах будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Днепропетровская область

Школы в Днепре после введения в регионе красной зоны карантина ушли на осенние каникулы с 18 октября, то есть на неделю ранее запланированного срока.

Донецкая область

В этом регионе осенние каникулы начались с 15 октября и продлятся до 30 октября для 268 заведений общего среднего образования.

Еще 140 школ ушли на отдых с 19 октября.

Ровенская область

Школы Ровенской области на каникулах с 23 октября. Дети будут отдыхать неделю – до 31 октября, однако местные власти не исключают, что каникулы растянутся минимум на две недели.

Работать в очном режиме смогут только те заведения, где сотрудники вакцинированы на 100%, а таких в регионе меньше десяти. Поэтому после отдыха детей переведут на дистанционное обучение.

Одесская область

В Одессе школы перешли на дистанционку еще 18 октября, а осенние каникулы – с 25 октября по 29 октября включительно.

Херсонская область

В Херсоне с 25 по 31 октября перевели на дистанционное обучение учащихся 1-11 классов и воспитанников заведений внешкольного образования.

Запорожская область

В заведениях общего среднего образования Запорожья решили продлить каникулы. Там ученики отдыхали с 18 по 24 октября, но теперь есть еще неделя дополнительных каникул – с 25 октября по 1 ноября. Так решили местные власти из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Хотя это не окончательное решение, и дату окончания каникул могут перенести на 7 ноября.

Сумская область

В Сумах почти все школы (5-11 классы) с 25 октября – на дистанционном обучении. Только одна школа, где все привиты, работает очно.

Николаевская область

Николаевские школьники на осенних каникулах – с 25 по 31 октября 2021 года.

С 30 октября в красную карантинную зону перейдут еще семь областей – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Введение в Украине общенационального локдауна пока не планируется. Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне сказал, что это негативно влияет на экономику, которая только начала набирать обороты.

А для отмены карантинных ограничений в Украине, по его словам, необходимо, чтобы 70% населения было вакцинировано от коронавируса.

Для достижения этой цели за неделю по меньшей мере 1,5 млн украинцев должны прививаться.