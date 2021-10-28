Червона зона карантину передбачає очний режим навчання у школах лише за умови, що весь персонал повністю вакцинований від коронавірусу. Це обмеження не стосується 1-4 класів та дитсадків. Нині вісім областей України – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська – перебувають у червоній зоні.

Факти ICTV з’ясували, як працюють школи у червоних регіонах, де діти пішли на канікули чи перейшли на дистанційку.

За даними Міносвіти, станом на 25 жовтня на канікулах перебувають 8 тис. шкіл по всій Україні. А показник вакцинації працівників закладів загальної середньої освіти хоча б однієї дозою становить 88,2%.

У регіонах, які потрапили до червоної зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають школи, де немає 100-відсоткової вакцинації працівників. Таких в Одеській області – 149, у Донецькій – 93, у Запорізькій – 47.

Тривалість канікул та форма навчання у школах залежатиме він епідемічної ситуації у кожному регіоні.

Дніпропетровська область

Школи у Дніпрі після введення в регіоні червоної зони карантину пішли на осінні канікули з 18 жовтня, тобто на тиждень раніше запланованого.

Донецька область

У цьому регіоні осінні канікули розпочалися з 15 жовтня і триватимуть до 30 жовтня для 268 закладів загальної середньої освіти.

Ще 140 шкіл пішли на відпочинок із 19 жовтня.

Рівненська область

Школи Рівненщини на канікулах із 23 жовтня. Діти відпочиватимуть тиждень – до 31 жовтня, проте місцева влада не відкидає, що канікули розтягнуться щонайменше на два тижні.

Працювати в очному режимі зможуть лише ті заклади, де працівники вакциновані на 100%, а таких у регіоні менше десятка. Тому після відпочинку дітей переведуть на дистанційне навчання.

Одеська область

В Одесі школи перейшли на дистанційку ще 18 жовтня, а осінні канікули – з 25 до 29 жовтня включно.

Херсонська область

У Херсоні з 25 до 31 жовтня перевели на дистанційне навчання учнів 1-11 класів та вихованців закладів позашкільної освіти.

Запорізька область

У закладах загальної середньої освіти Запоріжжя вирішили подовжити канікули. Там учні відпочивали з 18 до 24 жовтня, але тепер мають ще тиждень додаткових канікул – з 25 жовтня до 1 листопада. Так вирішила місцева влада через погіршенням епідемічної ситуації.

Хоча це не остаточне рішення, і дату закінчення канікул можуть перенести на 7 листопада

Сумська область

У Сумах майже всі школи (5-11 класи) – із 25 жовтня на дистанційному навчанні. Лише одна школа, де всі щеплені, працює очно.

Миколаївська область

Миколаївські школярі на осінніх канікулах з 25 до 31 жовтня 2021 року.

Із 30 жовтня перейдуть у червону карантинну зону ще сім областей – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

Введення в Україні загальнонаціонального локдауну поки що не планується. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні сказав, що це негативно впливає на економіку, яка тільки почала набирати обертів.

А для скасування карантинних обмежень в Україні, за його словами, необхідно, щоб 70% населення було вакцинованим від коронавірусу.

Для досягнення цієї мети за тиждень щонайменше 1,5 млн українців мають щепитися.