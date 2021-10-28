Онлайн-навчання – спосіб отримання знань за допомогою інтернету. Курси в реальному часі, записані лекції, заняття з репетитором через відеозв’язок – це види онлайн-навчання. Про всі плюси та мінуси освіти в інтернеті читайте далі.

Онлайн-навчання – це тренд у розвинутих країнах

У 2019 році, ще до початку пандемії та глобального переходу на дистанційне навчання, статистична служба Європейського Союзу провела дослідження сфери онлайн-навчання.

Виявилось, що в середньому 8% європейців віком від 16 до 74 років проходили онлайн-курси за три останні місяці. Найбільший показник у Фінляндії та Швеції – 21% та 18%. Також дослідження показало, що за рік цей показник виріс на 1%.



Пандемія внесла свої корективи у сферу онлайн-освіти, і зростання пришвидшилося в кілька разів. Прогнозують, що у 2026 році ринок інтернет-навчання сягне $457 млрд.

Все більше навчальних закладів пропонують можливості дистанційного навчання людям із віддалених регіонів, тому ринок зростатиме зі швидкістю 10% на рік.



Отже, навчання в інтернеті – світовий тренд, якого не уникнути й Україні. Можливо, популярність такого виду освіти добереться до нас дещо пізніше. Однак статистика свідчить про глобальний перехід освіти в інтернет.



Плюси онлайн-навчання



Універсальний темп. Навчання вдома означає, що учню не потрібно підлаштовуватись під решту однокласників. Це дозволяє підібрати той темп, у якому дитині зручно навчатися. Комусь потрібно більше часу на заняття математикою, і менше – для вивчення англійської. Це можна врахувати у графіку і позбавити учня стресу та переживань, що йому не вистачить часу.

Матеріал засвоюється краще. У школі діти йдуть за спільною для всіх програмою. Проґавивши навіть одну тему, наздогнати решту учнів буває важко. А особливо на живих уроках, де дитина може соромитись повторити запитання.

Такої проблеми немає під час онлайн-занять, бо всю незрозумілу інформацію можна пройти повторно. Це дозволяє учню досконало вивчити тему, а не наздоганяти однокласників.



Мінімізує стрес. Дитині не потрібно примусово відповідати біля дошки, поспішати на перший урок та відпрошуватись, коли вона почувається погано. Навчання відбувається у комфортних та знайомих умовах, де можна розслабитись і зосередитись на заняттях. У класі, де збирається багато учнів, відволіктись від слів учителя дуже просто.

Виховує самоорганізацію. Організовуючи навчальний процес самостійно, дитина отримує цінні навички роботи із тайм-менеджментом. 87% американських учнів зізналися, що могли б отримати кращі оцінки, якби навчилися керувати власним часом. Тобто самодисципліна, якій приділяють мало уваги у школі, дозволяє отримати кращі успіхи для учня.

Навички самоорганізації також знадобляться під час підготовки до ЗНО, коли дитині доведеться самій опрацьовувати велику кількість інформації. Про те, як підготуватися до ЗНО самостійно, докладно написали спеціалісти блогу Матема.

Мінімізує конфлікти з вчителем. Відносини між дитиною, вчителем та викладачем – непередбачувана річ. Якщо дитина навчається на онлайн-курсах, конфліктів із педагогом у неї не виникне. А онлайн-репетитора, який не зміг знайти підхід до учня, можна легко замінити на іншого. Це простіше, ніж повністю змінювати школу та ризикувати моральним здоров’ям дитини.

Мінуси онлайн-навчання

Низький рівень соціалізації. Дуже багато життєвих навичок діти отримують не під час уроків, а на перервах, коли спілкуються з однолітками. Відчуття приналежності до групи формує у школяра впевненість у собі та розвиває навички комунікації.

Повністю ізольована від однолітків дитина, яка спілкувалася тільки з батьками, ризикує підійти до дорослого життя неготовою. Цю проблему можна вирішити на гуртках та під час ігор у вільний від занять час.

Перенасиченість гаджетами. Лікарі не радять дітям проводити за комп’ютером понад дві години на день. Враховуючи час на навчання та дозвілля із гаджетом, у школярів, які обирають онлайн-навчання, цей показник може зрости втричі.

Це погано впливає на зір учня та розвиває проблеми з опорно-руховою системою. Ще не сформований скелет дитини не пристосований до тривалого сидіння на одному місці.

Батьки, які хочуть перевести дитину на онлайн-навчання, повинні дбати про фізичні навантаження учня та регулярно проходити з дитиною медогляд.

Мало практичних знань. Близько 20% дітей в Україні – кінестетики. Такі учні найкраще сприймають інформацію через практичні завдання: лабораторні роботи на хімії або живе спілкування англійською.

Вивчаючи записані онлайн-курси, дитина отримує мінімум практичних навичок, що погано впливає на засвоєння нових знань. У такому випадку батькам краще наймати онлайн-репетитора або практикуватися з дитиною самостійно.

Не всі вчителі добре інтегрують навчання в онлайн. Онлайн-навчання в Україні – нова ніша. Більшість вчителів не мають досвіду у викладанні через інтернет, тому якість їхніх занять – на низькому рівні.

Якщо батьки вирішили обрати для дитини онлайн-репетитора, краще шукати його на спеціальних платформах, таких як Матема. Такі сервіси несуть відповідальність за якість освіти і навчають викладачів працювати через інтернет.

Ми не радимо шукати репетиторів на дошках оголошень та у соцмережах.