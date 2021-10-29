Киев с 1 ноября переходит в красную зону карантина. Это значит, что для жителей столицы будут действовать повышенные социальные нормативы при начислении жилищных субсидий.

Эти нормативы правительство увеличило на период карантина на 50% для всех регионов с красным уровнем эпидемической опасности.

Как оформить субсидию в Киеве

Правила оформления субсидии не меняются. Просто после попадания столицы в красную зону киевляне, имеющие субсидию, должны знать, что нормативы для них будут увеличены.

Речь идет о централизованных поставках холодной и горячей воды, водоотводе, электричестве, газе для приготовления пищи и подогрева воды.

Фактически это позволит сэкономить на платежках за коммуналку.

Минсоцполитики ранее приводило стандартные нормативы, увеличивающиеся на 50% в регионах красной зоны. Подробно – в материале на Фактах ICTV.