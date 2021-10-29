Київ з 1 листопада переходить до червоної зони карантину. Це означає, що для мешканців столиці діятимуть збільшені соціальні нормативи при нарахуванні житлових субсидій.

Ці нормативи уряд збільшив на період карантину на 50% для всіх регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки.

Як оформити субсидію в Києві

Правила оформлення субсидії не змінюються. Просто після потрапляння столиці до червоної зони кияни, які мають субсидію, мають знати, що нормативи для них буде збільшено.

Йдеться про централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електрику, газ для приготування їжі та підігріву води.

Фактично це дозволить зекономити на платіжках за комуналку.

Мінсоцполітики раніше наводило стандартні нормативи, які збільшуються на 50% у регіонах червоної зони. Детально – у матеріалі на Фактах ICTV.