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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Дії стартувало бета-тестування Covid-сертифікатів на основі ПЛР-тестів

сертифікат вакцинації

Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування Covid-сертифікатів на основі ПЛР-тестів на порталі Дія.

За даними Мінцифри, проект запустили спільно із Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що здали ПЛР-тест у лабораторії ДІЛА, Ескулаб, Дніпролаб, Смартлаб протягом останніх 72 годин.

Мінцифри закликало громадян, які зробили ПЛР-тест, долучатися до бета-тестування у Дії та надсилати відгуки.

Як згенерувати сертифікат на основі ПЛР-тесту

В оновленому застосунку необхідно натиснути на Послуги, обрати пункт Covid-сертифікати та натиснути на Згенерувати сертифікат. Після цього українці мають надати згоду на отримання даних з електронної системи охорони здоров’я. Вся інформація підтягнеться автоматично.

За декілька хвилин Covid-сертифікат з’явиться поруч з іншими цифровими документами в Дії. Термін його дії – 72 години.

Українці можуть зареєструватися на бета-тестування сертифікатів на основі ПЛР-тестів у Дії за посиланням.

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Фото: Depositphotos

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