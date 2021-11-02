Зупинити міграцію талановитих українців: в Україні з’являться Центри креативної економіки

Останні кілька десятків років в Україні активно обговорюють проблему міграції наших фахівців. Молоді українці не бачать достатньо можливостей для розвитку вдома, їдуть в інші країни і працюють на чужу економіку.

Ситуацію може змінити активне створення інноваційних парків по країні. Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Під час робочого візиту до Харкова він відвідав перший інноваційний парк Східної України UNIT.Kharkiv.

– Інноваційний парк UNIT.Kharkiv об’єднує представників IT-компаній і підприємців під одним дахом. Усередині таких екосистем можна не тільки успішно створювати, а й розвивати виробництва. А це – запорука зростання економіки країни, – поділився враженнями міністр.

Зараз в UNIT.Kharkiv не тільки офіси, але і найбільший в місті коворкінг, освітній центр, акселератор.

У парку працюють понад 500 людей, 25 компаній. Олексій Чернишов підкреслив, що в сучасних інноваційних просторах, таких так UNIT.Kharkiv і UNIT.Сity, формується новий дух українського підприємництва.

Такі екосистеми підвищують нашу конкурентоспроможність на глобальних ринках, стимулюють створення нових робочих місць і залучення інвестицій з усього світу в Україну.

Держава має намір взяти приклад з Харківського та Київського інноваційних парків. Міністр анонсував, у Кривому Розі з’явиться пілотний проект першого Центру креативної економіки з коворкінгом та мікропроізводствами.

У планах такі ж центри побудувати у Львові, Вінниці, Краматорську.