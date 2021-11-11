Денісова вважає, що у регіонах перегинають палицю з дистанційним навчанням

Повсюдне переведення шкіл у регіонах червоної зони на дистанційку без вагомих на те причин порушує право людини на якісну освіту.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

– Здійснений мною моніторинг засвідчує, що незважаючи на дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, зокрема й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання, – пояснила вона.

Денісова також назвала кілька чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти, коли навчання відбувається у режимі онлайн. Це – відсутність умов для організації дистанційного навчання вдома, проблеми з одночасним доступом учнів до техзасобів у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку, різний підхід вчителів до викладання матеріалу, низька якість інтернет-зв’язку, відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Тому омбудсмен звернулася до міністра охорони здоров’я та міністра освіти і науки з проханням переглянути позиції щодо переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема й виключення їх із переліку шкіл, які підлягають закриттю при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів.

За даними МОН, наразі на дистанційці працює 7,3 тис. шкіл – це 51% від загальної кількості. Водночас вакцинація вчителів відбувається доволі швидкими темпами: станом на 8 листопада майже 93% отримали одну дозу вакцинації, а 76,2 % – дві.

Окрім того, рівень захворюваності дітей, за даними МОЗ, не перевищує 8% із загальної кількості осіб, які інфікувалися коронавірусом.