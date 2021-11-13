Колишній бойовик терористичної організації “ДНР” Денис Куликовський ґвалтував та примушував гавкати незаконно полонених у в’язниці Ізоляція на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це розповів український письменник та колишній в’язень так званої “ДНР” Станіслав Асєєв у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

– Куликовський особисто цілодобово протягом кількох років катував людей щонайменше електричним струмом. Він каже (у зізнанні, опублікованому СБУ, – Ред.) підставити до стіни, тобто людина розставляє руки та ноги, та стоїть добу, дві чи три. Якщо вона падає, Куликовський її б’є, ставить далі, не дає води та їжі. Це найлегше з того, що він зробив, – розповів Асєєв.

За його словами, колишній бойовик систематично знущався з людей, забивав під нари та примушував незаконно ув’язнених гавкати, як собак.

– Це людина, яка систематично знущалася. Не лише катував, а й знущався з людей. Він ночами відчиняв двері камери, забивав чоловіків під нари, змушував їх гавкати як собак. Нас, наприклад, чотири камери. Я постійно розповідаю про цей епізод, щоб склалося враження, що це за особистість, – зазначив він.

Колишній в’язень розповів про один з епізодів, який стався восени 2017 року. Тоді до в’язниці Ізоляція привезли нового полоненого.

– Привозять нову людину в Ізоляцію восени 2017 року. Він його катує на одному поверсі разом із нами. Вони нахабніли настільки, що навіть не водили їх у підвал, щоб ніхто не чув і не бачив. Це було поряд, у сусідньому приміщенні. Оскільки кинули дроти на ноги та геніталії, то людина починає кричати (через тортури електричним струмом, – Ред.), а перші чотири камери він змушує співати радянські пісні, – пригадав Асєєв.

Український письменник переконаний, що Куликовський підлягає осудності та має понести відповідальність за свої вчинки.

– Це психопат і садист, але він адекватний у тому сенсі, що він осудний (під час злочину людина може усвідомлювати свої дії, – Ред.). Не треба думати, що це абсолютно божевільна людина, яку не можна судити, – впевнений він.

Асєєв наголосив, що іноді Куликовський знущався з людей у стані алкогольного сп’яніння. Найчастіше це ставалося вночі. За його словами, доходило до того, що він ґвалтував людей.

– Не завжди він робив усе у свідомості. Якщо це відбувалося вдень, то так. А вночі (забивання людей під нари та гавкіт) він робив у повному стані алкогольного сп’яніння. Він не лише психопат та садист, а ще й алкоголік. Ночами йому не було меж. Зокрема, він особисто ґвалтував людей, – зізнався письменник.

Напередодні СБУ оприлюднила зізнання колишнього бойовика терористичної організації “ДНР” Дениса Куликовського. Екс-очільник незаконної в’язниці Ізоляція розповів, що працював так званим інспектором охорони цієї катівні до грудня 2014 року, а потім його призначили на посаду начальника.