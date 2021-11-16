Главная цель программы президента Владимира Зеленского по выделению вакцинированным от коронавируса 1 тыс. грн – это все же поддержка бизнеса. Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, отвечая на вопрос о том, как вакцинированные пенсионеры смогут воспользоваться деньгами, если они не ходят в кино или в спортзалы.

– Но даже учитывая это, уверен, что пенсионеры найдут на что потратить деньги среди предложенных вариантов, – подчеркнул он.

Говоря о том, хватит ли денег на всех вакцинированных, Никифоров сказал, что эта история не на один месяц.

– Вся сумма не нужна сразу, – добавил пресс-секретарь Зеленского.

Что касается механизма компенсаций бизнесу, по словам Никифорова, он еще дорабатывается.

Что думают экономисты о “тысяче” Зеленского

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в целом положительно оценивает инициативу президента, однако, по его мнению, когда речь идет о механизме реализации, здесь возникают вопросы – каким образом это воплотить.

– Проблема в том, что эти деньги никто давать не будет. Они будут в виде облигаций, депозита или сертификата, который можно использовать для получения определенных услуг. Формально у человека 1 тыс. грн. К примеру, бизнес организует выставочную деятельность. Так бы человек не пошел на выставку, но ему нужно их потратить. Число посетителей увеличится. Таким образом, якобы помогли бизнесу, – объяснил эксперт.

Пендзин напомнил, что подобных примеров стимулирования вакцинации в мире было много. К примеру, в США наличными раздавали от $100, в зависимости от штата, плюс были отдельные программы на федеральном уровне.

– Но мы пошли другим путем, и решили вопрос в двух направлениях – и деньги раздать, и якобы бизнесу помочь, – говорит экономист.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что уже вакцинированные 1 тыс. грн не получат вообще, поскольку в этом году планируют выделить лишь 3 млрд и еще столько же в следующем, а полностью вакцинировались уже 8,9 млн украинцев. То есть это должно быть не менее 8,9 млрд грн.

– Очевидно, средства получат только те, кто вакцинировался после 19 декабря, когда официально стартует программа. К сожалению, условия для получения 1 тыс. грн четко не озвучены. Например, непонятно, получат ли 1 тыс. грн те, кто вакцинировался одной дозой до 19 декабря, а второй после, – объяснил экономист.

Хмелевский говорит, что пока нет порядка выплат, также непонятно, как будут начисляться средства людям, у которых нет смартфонов и не пользуются Дією.

По его словам, власти пытаются поддержать те отрасли, которые больше всего пострадали от кризиса, однако, по его мнению, такие выплаты вряд ли будут стимулировать людей к вакцинации.

– По данным ООН, в Украине 1 млн человек не могут себе позволить поесть даже один раз в день, еще 10 млн – систематически недоедают. Большинство борются за свое выживание. Они не посещают ни спортзалы, ни театры. Поэтому программой могут воспользоваться только жители крупных городов, у которых доходы выше среднего. Но для таких людей 1 тыс. грн. не имеет существенного значения, – сказал эксперт.

Он убежден, что выплаты станут просто бонусом для тех, кто и так уже решил вакцинироваться. Другое дело – если бы разрешили использовать эти средства для любых нужд.

– Тогда немало нашлось бы желающих вакцинироваться за 1 000 грн. В мире некоторые страны стимулируют к вакцинации выплатами и розыгрышами призов. Например, в некоторых штатах США подросткам от 12 до 17 лет и студентам от 18 до 21 года за прививку выплачивают $100, в других – выдают наушники или подарочные карты. Также среди молодежи разыгрывают стипендии в $25 тыс. И такие стимулы увеличили количество ежедневных вакцинаций на 25%, — подытожил Хмелевский.