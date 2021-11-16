Головна мета програми президента Володимира Зеленського щодо виділення вакцинованим від коронавірусу 1 тис. грн – це все ж таки підтримка бізнесу. Про це в коментарі Фактам ICTV повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання про те, як вакциновані пенсіонери можуть скористатися грошима, якщо вони не ходять у кіно чи до спортзалів.

– Але навіть враховуючи це, впевнений, що пенсіонери знайдуть на що витратити гроші серед запропонованих варіантів, – наголосив він.

Говорячи про те, чи вистачить грошей на всіх вакцинованих, Никифоров сказав, що ця історія не на один місяць.

– Вся сума не потрібна одразу, – додав прес-секретар Зеленського.

Що стосується механізму компенсацій бізнесу, за словами Никифорова, він ще доопрацювується.

Що думають економісти про “тисячу” Зеленського

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин загалом позитивно оцінює ініціативу президента, проте, на його думку, коли йдеться про механізм реалізації, тут виникають питання – яким чином це втілити.

– Проблема у тому, що ці гроші ніхто давати не буде. Вони будуть у вигляді облігацій, депозиту чи сертифікату, який можна буде використати на отримання певних послуг. Формально у людини є 1 тис. грн. Наприклад, бізнес організовує виставкову діяльність. Так би людина не пішла на виставку, але їй треба їх витратити. Кількість відвідувачів збільшиться. Таким чином нібито допомогли бізнесу, – пояснив експерт.

Пендзин нагадав, що подібних прикладів стимулювання вакцинації у світі було багато. Наприклад, у США готівкою роздавали від $100, в залежності від штату, плюс були окремі програми на федеральному рівні.

– Але ми пішли трохи інакшим шляхом, і вирішити питання у двох напрямках – і гроші роздати, і нібито бізнесу допомогти, – каже економіст.

Чи вистачить цих грошей на всіх – економіст вважає, що буде добре, якщо хоч щось дадуть.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський переконаний, що ті, хто вже вакцинувався, 1 тис. грн не отримають взагалі, оскільки цього року планують виділити лише 3 млрд і ще стільки ж наступного, а повністю вакцинувалися вже 8,9 млн українців. Тобто це має бути щонайменше 8,9 млрд грн.

– Очевидно, кошти отримають лише ті, хто вакцинувався після 19 грудня, коли офіційно стартує програма. На жаль, умови для отримання 1 тис. грн чітко не озвучені. Наприклад, не зрозуміло, чи отримають 1 тис. грн ті, хто вакцинувався однією дозою до 19 грудня, а другою після, – пояснив економіст.

Хмелевський каже, що поки немає порядку виплат, також незрозуміло, як нараховуватимуть кошти людям, які не мають смартфонів та не користуються Дією.

За його словами, влада намагається підтримати ті галузі, які найбільше постраждали від кризи, проте, на його думку, такі виплати навряд чи стимулюватимуть людей до вакцинації.

– За даними ООН, в Україні 1 млн людей не можуть собі дозволити поїсти навіть один раз на день, ще 10 млн – систематично недоїдають. Більшість борються за своє виживання. Вони не відвідують ні спортзали, ні театри. Тому програмою можуть скористатися лише жителів великих міст, які мають доходи вище середнього. Але для таких людей 1 тис. грн не має суттєвого значення, – сказав експерт.

Він переконаний, що виплати стануть просто бонусом для тих, хто й так вже вирішив вакцинуватися. Інша справа – якби дозволили використовувати ці кошти на будь-які потреби.

– Тоді чимало знайшлося б охочих вакцинуватися за 1 000 грн. У світі деякі країни стимулюють до вакцинації виплатами та розіграшами призів. Наприклад, в деяких штатах США підліткам від 12 до 17 років та студентам від 18 до 21 року за щеплення виплачують $100, в інших – видають навушники чи подарункові картки. Також серед молоді розігруюють стипендії в розмірі $25 тис. І такі стимули збільшили кількість щоденних вакцинацій на 25%, – підсумував Хмелевський.

Тисяча гривень за вакцинацію

15 листтпад президент Володимир Зеленський записав відеозвернення і пообіцяв, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає 1 тис. грн.

Гроші можна використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, для відвідування кінотеатру, театру, музею, концертного залу чи виставкового центру.

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї виділять близько 3 млрд грн. І ще стільки ж — на початку 2022 року.