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Кабмін виділив 21 млн грн на зміцнення кордону колючим дротом

Марія Степанюк редактор стрічки
колючий дріт кордон

Кабінет міністрів виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для облаштування державного кордону колючим дротом типу Єгоза.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 15 листопада та опубліковано наступного дня.

— Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу Єгоза з метою забезпечення охорони державного кордону України, – йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що мета виділення коштів – зміцнення обороноздатності держави.

У Кабінеті міністрів не уточнили, у якому напрямку зміцнюватимуть кордон, але, ймовірно, йдеться про кордон із Білоруссю для стримування можливих потоків нелегальних мігрантів.

11 листопада під час робочого візиту у Волинську область очільник МВС України Денис Монастирський розповів, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

Міністр зауважив, що для комплексного вирішення проблеми є лише один вихід – будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.

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В ніч на 16 листопада група із кількох тисяч нелегалів здійснила спробу прориву польського кордону з боку Білорусі, яку декласували польські військові.

Мігранти поводять вкрай агресивно. Вони закидують прикордонників камінням та пляшками. У відповідь на такі дії польські військові застосували сльозогінний газ та водомет.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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