Велике будівництво: у Павлограді відремонтували 12-кілометрову вулицю, яка співпадає з Дорогою Єдності

У Павлограді на Дніпропетровщині завершується ремонт найдовшої вулиці міста – Дніпровської.

Вулиця протяжністю 12,5 км входить до складу траси М-30 Дороги Єдності, яка є флагманом програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

– На Дніпропетровщині втілюють масштабні дорожні проекти. Будують нову трасу на Київ та дві об’їзні Дніпра. На фініші – ремонт Павлоградської траси, що є складовою Дороги Єдності М-30. Частина магістралі — вулиця Дніпровська у Павлограді. Її оновлення також на завершальному етапі, — зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Дорожники вже влаштували новий асфальт на проїжджій частині, замінили бордюри, асфальтують тротуари і роблять гідроізоляцію мосту через річку Вовча. У планах також осучаснити зупинки і облаштувати нове освітлення.

Вулиця Дніпровська центральна у місті та перетинається з півсотнею інших автошляхів. 70% трафіку нею – транзитний транспорт.

– Власними силами місто не змогло б відремонтувати цю вулицю, тому звернулися до голови ОДА та до Офісу президента, – сказав міський голова Павлограда Анатолій Вершина.

Нагадаємо, траса М-30 створена у 2021 році за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Відтепер вона є найдовшою дорогою України, має протяжність 1400 кілометрів, і з’єднує схід і захід країни.