В Карпатах выпал метровый слой снега: видимость ограничена

На горе Поп Иван Черногорский выпал метровый шар снега.

Об этом сообщила пресс-служба местного поисково-спасательного поста на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом по состоянию на 11.45 субботы, 20 ноября, температура воздуха составляла -5°С, а скорость западного ветра достигала показателя в восемь м/с.

Кроме того, в Карпатах отмечается ограниченная видимость до 50м.

Напомним, в четверг, 18 ноября, на некоторых территориях Черниговской и Сумской областей выпал мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, осадки выпали в Сумах и Шостке Сумской области.

Кроме того, налипания мокрого снега были замечены и на популярном горнолыжном курорте в селе Славское на Львовщине.