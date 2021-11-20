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Факты / Украина / Общество

В Карпатах выпал метровый слой снега: видимость ограничена

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Снег на горе Поп Иван

На горе Поп Иван Черногорский выпал метровый шар снега.

Об этом сообщила пресс-служба местного поисково-спасательного поста на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом по состоянию на 11.45 субботы, 20 ноября, температура воздуха составляла -5°С, а скорость западного ветра достигала показателя в восемь м/с.

Кроме того, в Карпатах отмечается ограниченная видимость до 50м.

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Напомним, в четверг, 18 ноября, на некоторых территориях Черниговской и Сумской областей выпал мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, осадки выпали в Сумах и Шостке Сумской области.

Кроме того, налипания мокрого снега были замечены и на популярном горнолыжном курорте в селе Славское на Львовщине.

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