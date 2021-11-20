У Карпатах випав метровий шар снігу: видимість обмежена

На горі Піп Іван Чорногорський випав метровий шар снігу.

Про це повідомила прес-служба місцевого пошуково-рятувального посту на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

При цьому станом на 11.45 суботи, 20 листопада, температура повітря становила -5°С, а швидкість західного вітру досягала показника у вісім м/с.

Крім того, у Карпатах відзначається обмежена видимість до 50м.

Нагадаємо, у четвер, 18 листопада, на деяких територіях Чернігівської та Сумської областей випав мокрий сніг, повідомила синоптик Наталія Діденко.

Зокрема, опади випали у Сумах та Шостці Сумської області.

Крім того, налипання мокрого снігу було помічено і на популярному гірськолижному курорті у селі Славське на Львівщині.