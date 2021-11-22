Побывать в зоне отчуждения онлайн: по инициативе ОП заработала платформа Чернобыль. Путешествие

По инициативе Офиса президента начала работу онлайн-платформа Чернобыль. Путешествие, с помощью которой можно, в том числе, совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения, информирует пресс-служба ОП.

Обновленная платформа является образовательной и коммуникационной. Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов: от историков до радиологов.

На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах катастрофы и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.

В то же время на сайте можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени: полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией Дуга и заброшенными селами Полесья.

Также на сайте в блоке Люди собраны истории свидетелей, современников аварии на ЧАЭС.

— Более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Многие отдали свою жизнь и здоровье ради жизни других и безопасности будущих поколений. Мы должны сохранить память о них и передать ее нашим детям и внукам. Чтобы больше никогда не допускать подобные катастрофы на нашей планете, – отметил президент Владимир Зеленский.

Как рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, в этом году по инициативе президента Владимира Зеленского в Чернобыльской зоне начинают реализовывать инфраструктурные проекты и внедряют новейшие технологии.

По его словам, важно, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов.

— А платформа Чернобыль. Путешествие помогает собрать бесценные истории о Чернобыле и лучше понять, что же произошло 26 апреля 1986 года, и как с этим жить, – добавил Тимошенко.

К проекту может присоединиться любой желающий, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего.

Проект создан Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов совместно с Госагентством управления зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Платформа стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе Экспоцентр Украины к 35-летию Чернобыльской катастрофы.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка в Чернобыле стартовало обновление дорог для комфортного перемещения туристов, экологов, ученых и предпринимателей.

За последние три года количество туристов в Зоне отчуждения выросло в 16 раз.