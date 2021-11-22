Побувати у зоні відчуження онлайн: за ініціативи ОП запрацювала платформа Чорнобиль. Подорож

За ініціативи Офісу президента почала роботу онлайн-платформа Чорнобиль. Подорож, за допомогою якої можна, зокрема, здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження, інформує пресслужба ОП.

Новостворена платформа є освітньою та комунікаційною. Над проектом працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів.

На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах катастрофи та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.

Водночас на сайті можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі: політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією Дуга та покинутими селами Полісся.

Також на сайті у блоці Люди зібрані історії свідків, сучасників аварії на ЧАЕС.

– Понад 600 тис. людей брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Багато з них віддали своє життя та здоров’я заради життя інших та безпеки майбутніх поколінь. Ми маємо зберегти пам’ять про них та передати її нашим дітям та онукам. Щоб більше ніколи не допускати подібних катастроф на нашій планеті, – зазначив президент Володимир Зеленський.

Як розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, цього року з ініціативи президента Володимира Зеленського у Чорнобильській зоні починають втілювати інфраструктурні проекти та запроваджують новітні технології.

За його словами, важливо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків.

– А платформа Чорнобиль. Подорож допомагає зібрати безцінні історії про Чорнобиль і краще зрозуміти, що ж насправді сталося 26 квітня 1986 року та як із цим жити, – додав Тимошенко.

До проекту може приєднатися кожен охочий, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього.

Проект створено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів спільно з Держагентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Платформа стала продовженням однойменної мультимедійної виставки, відкритої в Національному комплексі Експоцентр України до 35-річчя Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво у Чорнобилі стартувало оновлення доріг для комфортного переміщення туристів, екологів, вчених і підприємців.

За останні три роки кількість туристів у Зоні відчуження зросла в 16 разів.