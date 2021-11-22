Укрзалізниця запустила новий напрямок Ізмаїл – Одеса, на якому курсуватиме сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Дунайський експрес відправлятиметься щодня з Одеси о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно поїзд виправлятиметься о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна, Дунайський експрес, стане стартом потужного розвитку системи приміських перевезень європейського зразка в Україні, який раніше ініціював президент Володимир Зеленський в рамках програми Велике будівництво.

Старт маршруту Ізмаїл – Одеса став можливим завдяки реалізації пілотного проекту PSO (Public Service Obligation) у пасажирських приміських перевезеннях.

Велике будівництво Зеленського запустило Дунайський експрес Ізмаїл-Одеса / 3 фотографии

В рамках проекту місцева влада компенсуватиме перевізнику щонайменше 5 млн грн на рік витрат на організацію маршруту Одеса — Ізмаїл.

– Саме завдяки підписаному меморандуму в рамках впровадження механізму PSO ми змогли запустити на маршруті Ізмаїл — Одеса новий та сучасний дизель поїзд. Найближчим часом аналогічні проєкти будуть реалізовані й в інших областях країни, — зазначив Камишін.

Максимальна швидкість Дунайського експресу становить 140 км/год. У складі поїзда 3 вагони, розраховані на 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільних груп населення.

Вартість квитка становитиме 189 грн.

Експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці стане наступним важливим напрямком програми Велике будівництво.