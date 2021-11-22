Возобновление подачи воды во временно оккупированный Крым противоречит закону. А потому украинские власти не пойдут на такой шаг.

Об этом сообщила на брифинге в Херсонской области вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

– Это запрещено законом. Это запрещено всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно, – подчеркнула Верещук.

По ее словам, есть планы достроить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды на оккупированный полуостров через Северо-Крымский канал. Речь идет о дамбе на 107-м километре канала.

Как отметила Верещук, основные работы на дамбе завершены на 90%, и она будет окончательно введена в эксплуатацию.

– Мы говорим только о том, что если были вложены государственные средства, 90% фактически уже построено, то мы должны довести это до конца. Но ни в коем случае речь не идет о подаче воды – это невозможно, — заявила министр.

Верещук добавила, что дамба позволит предотвратить любую возможность попадания воды с материковой территории Украины на оккупированный полуостров.

– Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим что-то кому-то доказать, — заявила Верещук.

В то же время постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич проинформировал: в стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма четко написано, что водоснабжение на полуостров можно возобновить только после его возвращения под контроль нашего государства.

В августе сообщалось, что для прекращения поставок воды в первые месяцы оккупации Крыма была возведена временная конструкция, которая до сих пор работает. Но основное заграждение до сих пор не достроили. Однако вручную возведенная дамба начала протекать.

В сентябре Кабинет министров утвердил стратегию деоккупации Крыма. Этот документ станет комплексной дорожной картой по возвращению полуострова Украине.

Источник: Телеканал Дом