Відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму суперечить закону. А тому українська влада не піде на такий крок.

Про це повідомила під час брифінгу в Херсонській області віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Це заборонено законом. Це заборонено всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо, – наголосила Верещук.

За її словами, є плани добудувати дамбу в Херсонській області, яка перекриває подачу води на окупований півострів через Північно-Кримський канал. Йдеться про дамбу на 107-му кілометрі каналу.

Як зазначила Верещук, основні роботи на дамбі завершені на 90%, і її буде остаточно введено в експлуатацію.

– Ми говоримо лише про те, що якщо були вкладені державні кошти, 90% фактично вже побудовано, то ми маємо довести це до кінця. Але в жодному випадку не йдеться про подачу води – це неможливо, – заявила міністр.

Верещук додала, що дамба дозволить попередити будь-яку можливість потрапляння води з материкової території України на окупований півострів.

– Ми хочемо зробити так, щоб не було навіть шансів на те, щоб вода з’явилася, навіть якщо ми політично хочемо щось комусь довести, – заявила Верещук.

Водночас постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич поінформував: у стратегії деокупації та реінтеграції Криму чітко написано, що водопостачання на півострів можна відновити лише після його повернення під контроль нашої держави.

У серпні повідомлялося, що для припинення постачання води у перші місяці окупації Криму була зведена тимчасова конструкція, яка і досі працює. Однак основну загорожу так і не добудували. А от вручну зведена дамба почала протікати.

У вересні Кабінет міністрів затвердив стратегію деокупації Криму. Цей документ стане комплексною дорожньою картою з повернення півострова Україні.

Джерело: Телеканал Дом