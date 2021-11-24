В Киеве на площади Конституции перед Верховной Радой 24 ноября проходит очередной митинг так называемых антивакцинаторов “За права и свободы”.

Акция проходит на фоне рассмотрения в суде Львова апелляции на арест лидера антивакцинаторов Остапа Стахива.

В пресс-службе Печерского отделения полиции Киева Фактам ICTV сказали, что пока никаких правонарушений не зафиксировано.

В этот момент участники акции следуют по улице Крещатик.

Из-за митинга патрульная полиция на весь день перекрывает центр столицы.

В частности, с 10.30 до 17.00 ограничат движение:

на улице Михаила Грушевского – от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади;

на Европейской площади;

на Крещатике;

на бульваре Тараса Шевченко – до перекрестка с улицей Владимирской;

и на самой Владимирской – от бульвара Шевченко до улицы Ирининской.

Полиция просит водителей выбрать другие маршруты.

18 ноября Галицкий районный суд Львова отправил известного антивакцинатора Остапа Стахива под стражу на 60 суток с возможностью залога в размере 998,8 тыс. грн.

Стахива обязали сдать загранпаспорт, а в случае внесения залога – не уезжать из Львова.

Ему инкриминируют ст. 109 Уголовного кодекса Украины – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, поскольку, по данным СБУ, действия антивакцинаторов координируют российские кураторы.