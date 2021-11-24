У Києві на площі Конституції перед Верховною Радою 24 листопада проходить черговий мітинг так званих антивакцинаторів “За права та свободи”.

Акція проходить на тлі розгляду у суді Львова апеляції на арешт лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва.

У прес-службі Печерського відділу поліції Києва Фактам ICTV сказали, що наразі жодних правопорушень не зафіксовано.

У цей момент учасники акції прямують вулицею Хрещатик.

Через мітинг патрульна поліція на весь день перекриває центр столиці.

Зокрема, з 10.30 до 17.00 обмежать рух:

вулицею Михайла Грушевського – від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі;

на Європейській площі;

Хрещатиком;

на бульварі Тараса Шевченка – до перехрестя з вулицею Володимирською;

та самою Володимирською – від бульвара Шевченка до вулиці Ірининської.

Поліція просить водіїв обрати інші маршрути руху.

18 листопада Галицький районний суд Львова відправив відомого антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 діб із можливістю застави у розмірі 998,8 тис. грн.

Стахіва зобов’язали здати закордонний паспорт, а в разі внесення застави – не виїжджати зі Львова.

Йому інкримінують ст. 109 Кримінального кодексу України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, оскільки, за даними СБУ, дії антивакцинаторів координують російські куратори.