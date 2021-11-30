Возле границ Украины находится по меньшей мере 115 тыс. российских военнослужащих. Солдаты могут попытаться перекрыть границы силой.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге. По его словам, возле нашей границы находятся более 40 батальонных тактических групп.

— Россия разместила многочисленную военную группировку возле государственной границы Украины. Танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы, – отметил министр.

Среди 115 тыс. российских солдат есть военные, которые находятся на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Недавно стало известно, что Беларусь и Россия проведут совместные военные учения возле северных границ Украины. Эта информация вызвала беспокойство среди чиновников многих стран мира.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби призвал Беларусь и Россию прекратить дестабилизацию на границах. По его словам, странам необходимо избегать агрессивных действий на фоне миграционного кризиса и наращивания войск РФ на территории Украины.