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Біля кордонів України перебуває близько 115 тис. російських військових – Кулеба

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитрий Кулеба

Біля кордонів України перебуває щонайменше 115 тис. російських військовослужбовців. Солдати можуть спробувати перекрити кордони силою.

Про це заявив очільник Міністерства іноземних справ Дмитро Кулеба на брифінгу. За його словами, біля нашого кордону перебуває понад 40 батальйонних тактичних груп.

– Росія розмістила численне військове угруповання біля державного кордону України. Танки, артилерію, повітряні та військово-морські сили, – зазначив міністр.

Серед 115 тис. російських солдатів є військові, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Нещодавно стало відомо, що Білорусь та Росія проведуть спільні військові навчання біля північних кордонів України. Ця інформація викликала занепокоєння серед чиновників багатьох країн світу.

Прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі закликав Білорусь та Росію припинити дестабілізацію на кордонах. За його словами, країнам необхідно уникати агресивних дій на тлі міграційної кризи та нарощування військ РФ біля території України.

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Фото: Урядовий портал

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