Один из самых полезных продуктов нашего рациона, стратегическая еда украинцев – яйца подорожали за 2021 год почти на 40%.

В последнее время нам приходится выкладывать за десяток по 39, 45 и даже 50 грн! Аграрии говорят о дефиците украинских яиц и о полном провале птицеводства как отрасли.

И впервые за годы независимости мы были вынуждены импортировать этот продукт из-за рубежа. Что творится с отечественными птицефабриками? И реально ли снижение цены на столь будничный продукт?

На украинских рынках самая низкая цена на социальные яйца без упаковки — 32 грн. Самые дорогие – домашние — 50 грн.

— Вы можете подумать, что цены диктует сезонность. Мол, в теплый период года куры несутся хорошо, продукта больше – цена ниже. В холодное время — все наоборот. Впрочем, в этом году фактор сезонности не является причиной роста цены. Из-за неурожая зерновых культур корм для кур подорожал вдвое. В структуре себестоимости это 70%, — объясняет аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Светлана отмечает, что именно поэтому производители не могут себе позволить торговать по ценам, которые были в конце прошлого года.

— Если сравнивать цену сейчас с ценой год назад, то можем увидеть подорожание где-то на уровне 35-37%. Основная причина — в поднятии цен на зерновые культуры, которые являются одной из составляющих себестоимости. Она выросла. Соответственно, производители либо перекладывают это в цену для конечного потребителя, либо вынуждены прекращать свою деятельность. Производство продукта для птицефабрик стало нерентабельным. В этом году закрылось 28 таких предприятий, — констатирует исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Нерентабельность производства началась с 2019 года. Убыточность в 2019 году была 23%, а в 2020-м — 19%.

Впервые за 20 лет независимости имеем уменьшение поголовья на 24%. Это около 2 млрд яиц. Уменьшился экспорт на 63% в сравнении с прошлым годом. Миллиард яиц Украина не вывезла за этот год. То есть почти $100 млн не получило наше государство.

— Это привело к тому, что Украина впервые за независимость в этом году начала покупать яйца в Беларуси, — поясняет Сергей Карпенко.

Аналитик Светлана Литвин подтверждает, что в этом году у нас есть случаи дефицита. За девять месяцев 2021 года Украина импортировала 12 млн штук яиц из Беларуси.

— По цене белорусское яйцо не отличается от нашего украинского. Потому что не только в Украине, но и во всем мире зерновые культуры растут в цене, а вслед за ними и яйца, — указывает Светлана Ливтин.

Сейчас идет подорожание по всему миру. Впрочем, рост цен там не такой, как у нас. В Украине это 35%, в Евросоюзе — 15-17%. Конечно, мы можем завозить яйца из ЕС. Но если учитывать логистические затраты, вряд ли будем иметь цену ниже, чем сейчас.

За месяц эксперты прогнозируют еще один скачек стоимости украинских яиц. Приближаются рождественские праздники, спрос будет увеличиваться, потому что — какое же оливье без яиц. Вот ближе к Новому году цена вырастет еще на 15%. Но уже весной вероятно снижение.

— Уменьшения цены стоит ожидать с наступлением тепла: в марте — апреле. Когда продукт начнет поступать с частных предприятий. В мае цена может снизиться. На уровне 22-24 грн, нужно смотреть на стоимость комбикорма и другие условия рынка, — добавляет Сергей Карпенко.

Ну, и напоследок, если уж и платить немалые деньги за десяток яиц, надо знать, как выбрать качественные. Не секрет, что на рынках попадаются недобросовестные продавцы, которые могут вам подсунуть просрочку.

Вот правила, которые помогут отличить качественное яйцо от тухлого:

Срок годности яиц – 125 дней. Проверяйте маркировку ящика, из которого вам продают на рынке яйца. Совсем недавно снесенные яйца имеют матовую поверхность. Те, которые лежат долго — глянцевую. Встряхните яйцо возле уха. Если внутри оно болтается – испорчено.

Ждать снижения цены на яйца в ближайшее время нам не приходится. Наоборот, новогодний спрос увеличит ее. Одна надежда — на теплый сезон, когда куры станут лучше нестись и появится стабильная цена на зерновые культуры.