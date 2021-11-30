Один із найкорисніших продуктів нашого раціону, стратегічна їжа українців – яйця здорожчали за 2021 рік майже на 40%.

Останнім часом нам доводиться викладати за десяток по 39, 45 і навіть 50 грн! Аграрії говорять про дефіцит українських яєць та повний провал птахівництва як галузі.

І вперше за роки незалежності ми були змушені імпортувати цей продукт з-за кордону. Що коїться із вітчизняними птахофабриками? І чи реальне зниження ціни на цей буденний продукт?

На українських ринках найнижча ціна на соціальні яйця без пакування – 32 грн. Найдорожчі – домашні – 50 грн.

– Ви можете подумати, що ціни диктує сезонність. Мовляв, у теплий період року кури несуться гарно, продукту більше – ціна нижча. У холодну пору – все навпаки. Втім, цьогоріч фактор сезонності не є причиною зростання ціни. Через неврожай зернових культур корм для курей здорожчав вдвічі. У структурі собівартості це 70%, – пояснює аналіткиня українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Світлана наголошує, що саме тому виробники не можуть собі дозволити торгувати за цінами, які були наприкінці минулого року.

– Якщо порівнювати ціну зараз з ціною рік тому, то можемо побачити здорожчання десь на рівні 35-37%. Основна причина полягає в піднятті цін на зернові культури, які є однією зі складових собівартості. Вона зросла. Відповідно, виробники або перекладають це в ціну для кінцевого споживача, або змушені припиняти свою діяльність. Виробництво продукту для птахофабрик стало нерентабельним. Цього року зачинилося 28 таких підприємств, – зауважує виконавчий директор асоціації Союз птахівників України Сергій Карпенко.

Нерентабельність виробництва почалася із 2019 року. Збитковість 2019 року була 23%, а в 2020-му – 19%.

– Вперше за 20 років незалежності маємо зменшення поголів’я на 24%. Це біля 2 млрд яєць. Зменшився експорт на 63% порівняно з минулим роком. Мільярд яєць Україна не вивезла за цей рік. Тобто близько $100 млн не отримала наша держава. Це призвело до того, що Україна вперше за незалежність цього року почала купувати яйця у Білорусі, – розповідає Сергій Карпенко.

Аталіткиня Світлана Литвин підтверджує, що цього року у нас є випадки дефіциту. За дев’ять місяців 2021 року Україна імпортувала 12 млн штук яєць із Білорусі.

– За ціною білоруське яйце не відрізняється від нашого українського. Бо не тільки в Україні, а й у всьому світі зернові культури зростають у ціні, а слідом за ними і яйця, – контстатує Світлана Литвин.

Зараз відбувається здорожчання у всьому світі. Втім, зростання цін там менше, ніж у нас. В Україні це 35%, в Євросоюзі – 15-17%. Звісно, ми можемо завозити яйця із ЄС. Але якщо врахувати логістичні витрати, то навряд чи вийде нижча ціна, ніж зараз.

За місяць експерти прогнозують ще одне підвищення вартості українських яєць. Наближаються різдвяні свята, попит збільшуватиметься, бо яке ж олів’є без яєць. Тож ближче до Нового року ціна може зрости ще на 15%. Але вже навесні ймовірне зниження.

– Зменшення ціни варто очікувати із настанням тепла: у березні – квітні. Коли продукт почне надходити із приватних підприємств. У травні ціна може знизитися. На рівні 22-24 грн, потрібно дивитися на вартість комбікорму та інші умови ринку, – додає Сергій Карпенко.

Ну, і наостанок, якщо вже й платити чималі гроші за десяток яєць, треба знати, як обрати якісні. Не секрет, що на ринках трапляються недобросовісні продавці, які можуть вам підсунути прострочку.

Ось правила, які допоможуть відрізнити якісне яйце від тухлого:

Строк придатності яєць – 125 днів. Перевіряйте маркування ящика, із якого вам продають на ринку яйця. Зовсім недавно знесені яйця мають матову поверхню. Ті, які зберігаються давно – глянцеву. Потрясіть яйце біля вуха. Якщо всередині воно бовтається – зіпсоване.

Чекати зниження ціни на яйця найближчим часом не варто. Навпаки, новорічний попит збільшить її. Одна надія – на теплий сезон, коли кури будуть краще нестися та встановиться стабільна ціна на зернові культури.