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Факты / Украина / Общество

Первый рейс национального авиаперевозчика стартует в 2022 году — Зеленский

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Володимир Зеленський

В 2022 году в Украине стартуют рейсы национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines.

Об этом 1 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады.

— К 2025-му будет полностью сформирован флот компании – не менее 20 судов, а также будут открыты регулярные внутренние и внешние рейсы, — сообщил Зеленский.

По словам президента, выходу Ukrainian National Airlines на мировой рынок авиаперевозок будет способствовать соглашение с Европейским Союзом об открытом небе.

Зеленский отметил, что в настоящий момент строительство аэропортов проходит в 16 городах Украины.

Он также озвучил планы на строительство международных аэропортов на Закарпатье и на востоке страны.

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Напомним, о процессе создания национального независимого авиаперевозчика Зеленский сообщил 25 ноября

По словам президента, инициатива выдвинута в рамках программы Большая стройка.

Зеленский подчеркнул, что консультанты из Франции подтвердили экономическую целесообразность создания авиаперевозчика.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

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