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Перший рейс національного авіаперевізника стартує у 2022 році – Зеленський

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Володимир Зеленський

У 2022 році в Україні стартують рейси національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.

Про це 1 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський із трибуни Верховної Ради.

– До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії – не менше 20 суден, а також буде відкрито регулярні внутрішні та зовнішні рейси, – повідомив Зеленський.

За словами президента, виходу Ukrainian National Airlines на світовий ринок авіаперевезень сприятиме угода з Європейським Союзом про відкрите небо.

Зеленський зазначив, що зараз будівництво аеропортів відбувається у 16 ​​містах України.

Він також озвучив плани щодо будівництва міжнародних аеропортів на Закарпатті та на сході країни.

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Нагадаємо, про процес створення національного незалежного авіаперевізника Зеленський повідомив 25 листопада

За словами президента, ініціативу було висунуто в рамках програми Велике будівництво.

Зеленський наголосив, що консультанти з Франції підтвердили економічну доцільність створення авіаперевізника.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

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