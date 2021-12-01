Перший рейс національного авіаперевізника стартує у 2022 році – Зеленський

У 2022 році в Україні стартують рейси національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.

Про це 1 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський із трибуни Верховної Ради.

– До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії – не менше 20 суден, а також буде відкрито регулярні внутрішні та зовнішні рейси, – повідомив Зеленський.

За словами президента, виходу Ukrainian National Airlines на світовий ринок авіаперевезень сприятиме угода з Європейським Союзом про відкрите небо.

Зеленський зазначив, що зараз будівництво аеропортів відбувається у 16 ​​містах України.

Він також озвучив плани щодо будівництва міжнародних аеропортів на Закарпатті та на сході країни.

Нагадаємо, про процес створення національного незалежного авіаперевізника Зеленський повідомив 25 листопада

За словами президента, ініціативу було висунуто в рамках програми Велике будівництво.

Зеленський наголосив, що консультанти з Франції підтвердили економічну доцільність створення авіаперевізника.