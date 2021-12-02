Мобильное приложение и портал Дія предоставляет возможность украинцам получить ряд услуг, даже не выходя из дома. В сервисе можно сгенерировать необходимый документ онлайн.

Среди них – справка о доходах, отсутствии судимости, Covid-сертификат и другие. Какие справки доступны в Дія онлайн — смотрите некоторые из них в материале Фактов ICTV.

Справки в Дії: список

Справка о доходах

Любой украинец старше 18 лет может подать запрос на получение справки из Государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных с них налогах.

Необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія, выбрать промежуток времени, за который требуется информация, и отправить запрос. Данные в реестре обновляются в начале каждого квартала.

На электронный адрес должно поступить сообщение о готовности справки, а загрузить ее можно в разделе Документы в онлайн-кабинете.

Справка о доходах пенсионера

Чтобы получить документ, необходимо на сайте Дія в пункте Услуги выбрать Справка о доходах пенсионера или обратиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Следует проверить корректность информации в профиле пользователя, обновить данные по необходимости, указать период, за который требуется справка, и отправить запрос.

Справка об отсутствии судимости

Справку об отсутствии судимости можно получить онлайн. Ее можно использовать для выезда за границу, оформления субсидий или других услуг.

Необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дія и заполнить форму. Сохраните номер документа при его заказе – так вы сможете отследить, когда он будет готов.

Вы можете получить его в электронном или бумажном виде – это нужно указать в поле Способ получения справки. Справка будет готова в течение 30 дней после рассмотрения представленных документов.

Справка ОК-5

Этот документ формируется из реестра застрахованных лиц. Гражданин может получить справку с индивидуальными сведениями о застрахованном лице. В частности, в ней содержатся данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Чтобы получить документ, необходимо заполнить заявление на сайте Дія. На это придется потратить до пяти минут. После этого справка автоматически сгенерируется и будет доступна через несколько минут.

Справка ОК-7

Эта справка содержит данные о суммах заработной платы, с которой украинцы уплачивают единый социальный взнос, и страховой стаж за период с 2011 года.

Документ может потребоваться для определения страхового стажа, расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и прочего. Чтобы получить справку ОК-7, нужно заполнить заявление на портале Дія. Она автоматически сгенерируется в течение пяти минут.

Covid-сертификат

Вы можете получить Covid-сертификат после первой прививки или выздоровления от заболевания. Врач должен внести информацию о вас в реестр.

Войдите в кабинет гражданина на сайте Дія и разрешите передачу данных. При получении сообщения на электронную почту сертификат сгенерируется. Его можно загрузить и распечатать через разделы Услуги и Полученные документы.