Які довідки можна отримати в Дії та як їх оформити

Мобільний додаток та портал Дія надає можливість українцям отримати низку послуг, навіть не виходячи з дому. У сервісі можна згенерувати необхідний документ онлайн.

Серед них – довідка про доходи, відсутність судимості, Covid-сертифікат та інші. Які довідки доступні у Дії онлайн – дивіться деякі з них далі у матеріалі Фактів ICTV.

Довідки у Дії: список

Довідка про доходи

Будь-який українець віком від 18 років може подати запит на отримання довідки з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки.

Необхідно зареєструватися або авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі Дія, обрати проміжок часу, за який потрібна інформація, та надіслати запит. Дані у реєстрі оновлюються на початку кожного кварталу.

На електронну адресу має надійти повідомлення про готовність довідки, а завантажити її можна у розділі Документи в онлайн-кабінеті.

Довідка про доходи пенсіонера

Щоб отримати документ, необхідно на сайті Дія у пункті Послуги вибрати Довідка про доходи пенсіонера або звернутися особисто до територіального органу Пенсійного фонду України.

Варто перевірити коректність інформації у профілі користувача, оновити дані за необхідністю, зазначити період, за який потрібна довідка, та надіслати запит.

Довідка про відсутність судимості

Довідку про відсутність судимості можна отримати онлайн. Її можна використати для виїзду за кордон, оформлення субсидій чи інших послуг.

Необхідно зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія та заповнити форму. Збережіть номер документу під час його замовлення – так ви зможете відстежити, коли він буде готовий.

Ви можете отримати його в електронному або паперовому вигляді – це потрібно зазначити у полі Спосіб отримання довідки. Довідка буде готова протягом 30 днів після розгляду поданих документів.

Довідка ОК-5

Цей документ формується з реєстру застрахованих осіб. Громадянин може отримати довідку з індивідуальними відомостями про застраховану особу. Зокрема, у ній містяться дані про суму заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Щоб отримати документ, необхідно заповнити заяву на сайті Дія. На це доведеться витратити до п’яти хвилин. Після цього довідка автоматично згенерується та надійде вам за декілька хвилин.

Довідка ОК-7

Ця довідка містить дані про суми заробітної плати, з якої українці сплачують єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року.

Документ може знадобитися для визначення страхового стажу, розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття та іншого. Щоб отримати довідку ОК-7, треба заповнити заяву на порталі Дія. Вона автоматично згенерується протягом п’яти хвилин.

Covid-сертифікат

Ви можете отримати Covid-сертифікат після першого щеплення або одужання від захворювання. Лікар має внести інформацію про вас до реєстру.

Увійдіть до кабінету громадянина на сайті Дія та надайте дозвіл на передачу даних. Ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, коли сертифікат згенерується. Його можна завантажити та роздрукувати через розділи Послуги та Отримані Документи.