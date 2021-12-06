В Украину прибыла вторая партия угля из США в объеме 66 тыс. тонн

В Украину прибыли вторая партия угля из Соединенных Штатов Америки и Колумбии на судне класса Панамакс. Общий объем ископаемых составляет около 66 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании ДТЭК Энерго, в рамках договоренности с которой международные поставщики должны доставить в Украину семь партий угля.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев отметил, что вскоре этот уголь пополнит запасы украинских тепловых станций.

Наполнение наших ТЭС будет способствовать обеспечению стабильности украинской энергосистемы в пиковые периоды, поставкам света и тепла в жилые дома, особенно во время отопительного сезона.

Поставки угля в Украину

По данным ДТЭК Энерго, ожидается поставка еще трех партий судна с углем для нужд украинских тепловых станций. Общий объем ископаемых за период с ноября до января, которые должна получить Украина, составляет около 470 тыс. тонн.

В ноябре Украина получила первую партию угля из США и Колумбии, объем которой – 60,5 тыс. тонн топлива. Ископаемые направили в Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС.

В ДТЭК Энерго отметили, что так можно частично стабилизировать ситуацию с нехваткой угля. А при дополнительной необходимости Украина будет иметь возможность производить больше электроэнергии во время пиковых сезонов.