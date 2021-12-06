В Україну прибула друга партія вугілля зі США обсягом 66 тис. тонн

В Україну прибуло друга партія вугілля зі Сполучених Штатів Америки та Колумбії на судні класу Панамакс. Загальний обсяг копалин становить близько 66 тис. тонн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті української компанії ДТЕК Енерго, у рамках домовленістю з якою міжнародні постачальники мають доставити в Україну сім партій вугілля.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв зазначив, що незабаром це вугілля поповнить запаси українських теплових станцій.

Наповнення наших ТЕС сприятиме забезпеченню стабільності української енергосистеми у пікові періоди, постачання світла та тепла у житлових будинках, особливо під час опалювального сезону.

Постачання вугілля в Україну

За даними ДТЕК Енерго, очікується постачання ще трьох партій судна з вугіллям для потреб українських теплових станцій. Загальний обсяг копалин за період з листопада до січня, які має отримати Україна, становить майже 470 тис. тонн.

У листопаді Україна отримала першу партію вугілля зі США та Колумбії, обсяг якої – 60,5 тис. тонн палива. Копалини направили до Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС.

У ДТЕК Енерго зазначили, що так можна частково стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля. А за додаткової потреби, Україна матиме можливість виробляти більше електроенергії під час пікових сезонів.