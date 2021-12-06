Нафтогаз просить НКРЕКП переглянути механізм ціноутворення на газ від постачальника останньої надії

НАК Нафтогаз України пропонує якнайшвидше змінити механізм ціноутворення на газ, що відпускається постачальником останньої надії (ПОН).

З відповідним проханням Нафтогаз звернувся до профільного регулятора – Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як пояснюють у компанії, діяльність ПОН суворо регламентована законодавством. Зокрема, ціна для його споживачів зараз розраховується за формулою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

Згідно з цією формулою, ціна на газ для споживачів ПОН змінюється щоденно, проте є значно вищою, аніж для споживачів з річною базовою ціною.

Так, станом на 3 грудня 2021 року розрахована у відповідності до законодавства ціна для споживачів ПОН становила 46,71 грн за кубометр (з ПДВ і транспортуванням). Тож Нафтогаз пропонує переглянути механізм ціноутворення задля забезпечення більшої доступності газу та прогнозованості його ціни, захисту вразливих категорій споживачів.

Крім того, Нафтогаз також запропонував НКРЕКП автоматично підключити побутових споживачів ПОН до базової річної пропозиції компанії.

Тоді вони зможуть отримувати газ за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн за кубометр газу (з ПДВ, без вартості транспортування). Така можливість передбачена Законом України №2553 від 29 листопада 2021 року, відзначають у Нафтогазі.

Нагадаємо, що ПОН – це страховий механізм, створений державою, щоб уникнути відключення споживачів від газу.

Він спрацьовує, якщо попередній постачальник банкрутує, підпадає під ліквідацію чи просто не може виконувати свої зобов’язання.

За результатами урядового конкурсу функції ПОН виконує газопостачальна компанія Нафтогаз України.

Станом на 3 грудня послугами ПОН користується 453,5 тис. споживачів. Нафтогаз неодноразово інформував їх про можливість укладання довготривалих угод на більш вигідних умовах.