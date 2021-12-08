Роста стоимости газа зимой не будет. А вот с мая украинцев будут ждать новые годовые цены на голубое топливо.

Какими они будут, зависит от рыночных условий на тот момент. Тем не менее, в 2022 году нам также обещают новые тарифы на доставку газа.

А еще потребленное топливо в новом году мы будем считать не в кубометрах, как раньше, а в единицах энергии (кВт-ч) – как электроэнергию. Каких еще изменений потребителям газа ждать в 2022 году и как они повлияют на их платежки, читайте в материале Фактов.

Цены на газ в Украине: до мая – без изменений

До конца отопительного сезона 2021-2022 природный газ для населения не подорожает. Ведь именно к концу апреля в Украине будут действовать базовые годовые цены, которые в зависимости от поставщика колеблются в пределах 7,8-13,5 грн за кубометр. При этом большинство газопоставщиков (36 компаний) в декабре установило годовые цены до 8 грн за куб.

Условия базовых цен не разрешают поставщикам повышать свои ценники в течение действия годового контракта. Их можно только снижать. Поэтому этой зимой газ точно не будет дорожать. Действие текущей годовой цены завершится в конце апреля 2022 года.

Чего ждать с мая

А вот подорожает ли газ для населения с мая 2022 года – вопрос открытый. Все зависит от рыночной ситуации в Европе и Украине.

Если энергетический кризис к весне утихнет – цены могут полностью остаться и на нынешнем уровне. Если нет – новые годовые базовые цены на сезон 2022-2023 вполне могут возрасти.

Согласно консенсус-прогнозу за октябрь 2021 года, обнародованному Министерством экономики, в 2022 году цена на газ повысится на 20%.

Доставка газа: подорожает, но не сильно

В отличие от цены самого газа, стоимость его доставки (распределения) устанавливает не рынок, а регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сейчас Комиссия обсуждает проекты тарифов на следующий год. Утвердить новые цифры должны до конца декабря. Так что об окончательных тарифах на доставку газа в 2022 году сообщим позже.

Но проекты тарифов свидетельствуют, что с 1 января 2022 года распределение газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%.

Однако тарифы будут расти неоднородно: расчеты облгазов варьируются в зависимости от региона.

По данным НКРЭКУ, наибольший тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС) должно получить ООО Газпостачсервис (Винницкая область). Меньше всего предлагают за доставку Киевгаза – всего 38 коп. за куб (с НДС).

Проекты тарифов остальных облгазов колеблются в этом диапазоне.

Фактор МВФ

Международный валютный фонд в рамках нынешней программы сотрудничества с Украиной требует рыночного подхода к ценообразованию. Киев просят забыть о предельных ценах, а также учесть рыночные цены на газ в тарифах на тепло, которые до конца текущего сезона также обещали не менять.

— Тарифы на тепло, которые определяют местные органы власти, будут пересмотрены, и будут полностью учитываться как рыночные цены на газ, так и другие расходы (включая капитальные) по состоянию на октябрь 2021 года. Любые отклонения от себестоимости из-за роста цен на газ будут покрыты из-за полных и прозрачных субсидий из государственного или соответствующего местного бюджета, — говорится в письме с подписью украинского президента, премьера, министра финансов и главы Нацбанка к руководительнице МВФ Кристаллине Георгиевой.

Кроме того, Фонд советует Украине еще больше упростить процедуру смены поставщика газа, а также обеспечить более широкий доступ потребителей к общей базе поставщиков и их ценовым предложениям.

Дополнительно МВФ призывает украинское правительство наконец-то задействовать антимонопольное законодательство и обеспечить реальное разделение поставок (газсбытов) от распределения (облгазов) газа во всех регионах.

С мая 2022 года отечественная Укргаздобыча также должна выйти на открытый рынок с 40-50% своей добычи. Этот объем будут продавать на бирже – чтобы к голубому топливу отечественной добычи имели доступ все участники рынка, что должно поспособствовать конкуренции.

Будем платить не за объем, а за энергию газа

С мая 2022 Украина также перейдет на новую систему учета газа – в кВт-ч. Это означает, что в платежках будут указываться не только объемы потребленных кубометров, но и единицы энергии (кВт-час). То есть будут учитывать калорийность топлива.

При этом менять счетчики газа не придется! Нынешние приборы учета будут по-прежнему считать употребленное в кубометрах. А дальше оператор газораспределительных сетей (облгаз) будет умножать зафиксированный объем на специальный коэффициент с учетом калорийности газа. Так потребитель узнает, сколько именно употребил в пересчете на энергоединицы.

Это новшество позволит потребителям не беспокоиться о качестве газа. Кроме того, люди смогут сравнивать потребленные объемы голубого топлива в единицах энергии с электроэнергией и более эффективно управлять собственным потреблением.

Однако кубометры с платежек не исчезнут: их все еще будут дополнительно указывать к информации о потребленных киловатт-часах.

Официально суммы в платежках от такой реформы не должны существенно измениться. Однако эксперты не исключают, что это все-таки может произойти. А ведь в своих расчетах облгазы смогут использовать более высокий коэффициент теплоты сгорания, чем сейчас.

— До настоящего времени применявшимся стандартным показателем была низшая теплота сгорания — 7600 ккал/м3. Вместе с тем, средневзвешенный показатель подаваемого потребителям природного газа, по данным Укртрансгаза, составляет более 8200 ккал/м3. Более высокая теплота сгорания находится на уровне около 9100 ккал/м3 и учитывает энергию воды, образующейся в результате сгорания. Разница между нынешним показателем 7600 и 9100, который будет применен в результате этого закона, составляет ни много ни мало 17%, и эта разница будет выставлена ​​потребителям в перечисленных квитанциях. На мой взгляд, счета потребителей вырастут фактически до 20%, — прогнозирует исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк.

Однако проверить это на практике украинцы смогут только после мая.