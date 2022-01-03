Зростання вартості газу взимку не буде. А от із травня на українців чекатимуть нові річні ціни на блакитне паливо.

Якими саме вони будуть, залежить від ринкових умов на той момент. Проте в 2022 році нам також обіцяють нові тарифи на доставку газу.

А ще спожите паливо в новому році ми рахуватимемо не в кубометрах, як раніше, а в одиницях енергії (кВт-год) – як електроенергію. Яких ще змін споживачам газу чекати в 2022 році та як вони вплинуть на їхні платіжки, читайте в матеріалі Фактів.

Ціни на газ в Україні: до травня – без змін

До кінця опалювального сезону 2021-2022 природний газ для населення не подорожчає. Адже саме до кінця квітня в Україні діятимуть базові річні ціни, які, залежно від постачальника, коливаються в межах 7,8-13,5 грн за кубометр. Водночас більшість газопостачальників (36 компаній) у грудні встановили річні ціни до 8 грн за кубометр.

Умови базових цін не дозволяють постачальникам підвищувати свої цінники протягом дії річного контракту. Їх можна лише знижувати. Тож цієї зими газ точно не дорожчатиме. Дія чинної річної ціни завершиться аж наприкінці квітня 2022 року.

Чого чекати з травня

А от чи здорожчає газ для населення з травня 2022 року – питання відкрите. Усе залежатиме від ринкової ситуації в Європі та Україні.

Якщо енергетична криза до весни вщухне – ціни можуть цілком залишитися й на нинішньому рівні. Якщо ні – нові річні базові ціни на сезон 2022-2023 цілком можуть зрости.

Згідно з консенсус-прогнозом за жовтень 2021 року, оприлюдненим Міністерством економіки, у 2022 році ціна на газ підвищиться на 20%.

Доставка газу: здорожчає, але не сильно

На відміну від ціни самого газу, вартість його доставки (розподілу) встановлює не ринок, а регулятор – Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нині Комісія саме обговорює проекти тарифів на наступний рік. Затвердити нові цифри мають до кінця грудня. Тож про остаточні тарифи на доставку газу в 2022 році повідомимо пізніше.

Але проекти тарифів свідчать, що з 1 січня 2022 року розподіл газу в Україні може здорожчати в середньому на 4,1%.

Проте тарифи зростатимуть неоднорідно: розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону.

За даними НКРЕКП, найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр (з ПДВ) має отримати ТОВ Газпостачсервіс (Вінницька область). Найменше пропонують за доставку Київгазу – лише 38 коп. за кубометр (з ПДВ).

Проекти тарифів решти облгазів коливаються в цьому діапазоні.

Фактор МВФ

Міжнародний валютний фонд у межах нинішньої програми співпраці з Україною вимагає ринкового підходу до ціноутворення. Тож Київ просять забути про граничні ціни, а також урахувати ринкові ціни на газ у тарифах на тепло, які до кінця поточного сезону також обіцяли не змінювати.

– Тарифи на тепло, які визначають місцеві органи влади, будуть переглянуті, і повністю враховуватимуть як ринкові ціни на газ, так і інші витрати (включно із капітальними) станом на жовтень 2021. Будь-які відхилення від собівартості через зростання цін на газ будуть покриті через повні та прозорі субсидії з державного або відповідного місцевого бюджетів, – зазначається в листі за підписом українського президента, прем’єра, міністра фінансів та голови Нацбанку до керівниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

Крім того, Фонд радить Україні ще більше спростити процедуру зміни постачальника газу, а також забезпечити ширший доступ споживачів до загальної бази постачальників та їхніх цінових пропозицій.

Додатково МВФ закликає український уряд нарешті задіяти антимонопольне законодавство і забезпечити реальне розділення постачання (газзбутів) від розподілу (облгазів) газу в усіх регіонах.

Із травня 2022 року вітчизняне Укргазвидобування також має вийти на відкритий ринок із 40-50% свого видобутку. Цей обсяг продаватимуть на біржі – щоб до блакитного палива вітчизняного видобутку мали доступ усі учасники ринку, що має посприяти конкуренції.

Платитимемо не за об’єм, а за енергію газу

Із травня 2022 року Україна також перейде на нову систему обліку газу – в кВт-год. Це означає, що в платіжках вказуватимуть не лише обсяг спожитих кубометрів, а й одиниці енергії (кВт-год). Тобто враховуватимуть калорійність палива.

При цьому змінювати лічильники газу не доведеться! Нинішні прилади обліку рахуватимуть, як і раніше, спожите в кубометрах. А далі оператор газорозподільних мереж (облгаз) множитиме зафіксований обсяг на спеціальний коефіцієнт з урахуванням калорійності газу. Так споживач дізнається, скільки саме спожив у перерахунку на енергоодиниці.

Це нововведення дозволить споживачам не турбуватися про якість газу. Крім того, люди зможуть порівнювати спожиті обсяги блакитного палива в одиницях енергії з електроенергією й ефективніше управляти власним споживанням.

Однак кубометри з платіжок не зникнуть: їх і надалі додатково вказуватимуть до інформації про спожиті кіловат-години.

Офіційно суми в платіжках від такої реформи не мали б суттєво змінитися. Проте експерти не виключають, що це все ж таки може статися. Адже в своїх розрахунках облгази зможуть використовувати вищий коефіцієнт теплоти згоряння, аніж роблять це зараз.

– Дотепер стандартним показником, який застосовувався, була нижча теплота згоряння – 7600 ккал/куб. м. Разом з тим середньозважений показник природного газу, що подається споживачам, за даними Укртрансгазу, становить більше 8200 ккал/куб. м. Вища теплота згоряння перебуває на рівні близько 9100 ккал/куб. м і враховує енергію води, що утворюється внаслідок згоряння. Різниця між дотеперішнім показником 7600 і 9100, який буде застосовано внаслідок цього закону, становить 17%, і цю різницю буде виставлено споживачам у перерахованих квитанціях. На мою думку, рахунки споживачів виростуть фактично до 20%, – прогнозує виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк.

Проте перевірити це на практиці українці зможуть лише після травня.