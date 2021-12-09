На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 9 декабря, в районе проведения ООС на Донбассе пострадали двое украинских военнослужащих.
По данным штаба Операции объединенных сил, российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.
— Пострадавшим военным оказана первая медицинская помощь. Их госпитализировали в лечебное учреждение, – сообщает ООС.
Уточняется, что оба раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.
Три раза было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В частности, поселок Шумы Донецкой области обстреливался гранатометами и стрелковым оружием.
В ходе обстрела вблизи Новомихайловки были применены ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Также противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы возле Пивденного, а в районе Станицы Луганской – 120-мм и 82-мм минометы.