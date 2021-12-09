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Факты / Украина / Общество

На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Війна на Донбасі

За прошедшие сутки, 9 декабря, в районе проведения ООС на Донбассе пострадали двое украинских военнослужащих.

По данным штаба Операции объединенных сил, российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

— Пострадавшим военным оказана первая медицинская помощь. Их госпитализировали в лечебное учреждение, – сообщает ООС.

Уточняется, что оба раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Три раза было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, поселок Шумы Донецкой области обстреливался гранатометами и стрелковым оружием.

В ходе обстрела вблизи Новомихайловки были применены ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы возле Пивденного, а в районе Станицы Луганской – 120-мм и 82-мм минометы.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Минобороны

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